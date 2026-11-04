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連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論

40年も前にプログラミング言語「COBOL」で構築されたレガシーシステムを移行する際、現場で最初に詰まるのは、構文ではなく語彙（ごい）である。AIと人間の役割分担を軸に、レガシーシステム刷新の実務を考える本連載。第6回は、長年の運用の中で失われてきた、データ項目名の“本来の意味”を、どう掘り出すのかを解説する。

「この項目は何ですか」に誰も答えられない

レガシーシステムの移行に向けて、アセスメントの現場で一番多い質問がある。「このデータ項目は業務上何を指しているんですか」だ。

その場で答えが出ないことが驚くほど多い。

先日、業務に精通した有識者をヒアリングする場ではこのような答えが返ってきた。「たぶん掛金の元金だと思うんですが自信はないです。私が入ったときには、もうそう呼んでいたので」。この方は20年その業務を見てきた人である。それでもそう答えるしかない。

例えば「W-KKN-GK」という項目があったとする。COBOLの慣習で、先頭の「W」は作業用の領域を示す。残りはローマ字の頭文字だ。「KKN」は掛金か、期間か、基幹か。「GK」は元金か、合計か、原価か。組み合わせは幾つも考えられる。

コードを読めば、その項目に何が入り、どう計算されるかは分かる。だがその値が業務上の何を意味するのかは、どこにも書かれていない。決めるのは組織の記憶であって、コンパイラではない。

COBOLの項目名が「謎の略語」になった理由

COBOLの項目名が短い略語になった背景には、当時のメインフレームにおける技術的な制約や、命名の慣習がある。

メインフレームでは、プログラムや、項目定義をまとめた共通部品（コピー句）を、「区分データセット」という領域に格納する。区分データセットは、1つのファイルの中に複数の部品を収める形式で、プログラムやコピー句などの部品一つ一つを「メンバー」と呼ぶ。そのメンバー名が、8文字までと決まっていた。COBOLのデータ名は30文字まで使えたので、8文字という制限が直接の制約ではなかった。だがプログラムもコピー句も8文字で呼ぶ日々が続けば、中のデータ項目名も短くそろう方が自然になる。

そうしてローマ字の頭文字を並べる形が定着した。当時はディスクが高価で、画面に表示できる桁数にも限りがあった。こうした制約の下では、短い名前を使うことは合理的な判断だったのだ。

厄介なのは、項目名の付け方の“流儀”が部門ごとや時代ごとに違ったことだ。営業系と会計系で略し方が違う。1985年に入った担当者と1995年に入った担当者でもまた違う。40年たつと、その差は地層のように積み重なる。

コメントも当てにならない。当時は全角文字を扱いにくく、半角カナのコメントが残っていることがある。「ｹｲﾔｸｷﾝｶﾞｸﾉｹｲｻﾝ」といった具合だ。読めなくはないが、微妙な意味の差までは伝わらない。

では分かりやすい名前に付け直せばいいのではないか。そう思われるかもしれない。だがこれが難しい。コピー句を1カ所直せば、それを取り込んでいるプログラムもコンパイル時に変更に追随する。問題は、追随しないものが残ることだ。帳票の定義や外部とのデータ受け渡しの仕様は、項目名を文字列で持っていることが多い。こうした箇所には、コンパイルでは検出されない参照が残る。1つ変えると、どこまで波及するかが読めない。だから誰も触らなかったし、触らなかったから項目名だけが残り、その意味の方が先に失われていった。

項目名から業務上の意味を読み解く「4つの段差」

項目名が業務上何を意味するのかを明らかにするには、幾つかの段階を踏む必要がある。その過程は、4つの段差に分解できる（図1）。

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