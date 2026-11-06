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KELAは2026年11月5日、「KELAプラットフォーム」においてサイバー攻撃の準備段階における兆候の把握と防御策の実施を支援する脅威インテリジェンスの新機能6種を発表した。

複数の情報源を統合して調査・脅威ハンティングを実施する新基盤「KELA CONTROL」の企業向け提供も開始する。併せて、同基盤の運用を専門家が代行するマネージドサービスも提供するという。

攻撃者は侵入前から動いている 日本でも偵察活動を観測

サイバー攻撃は、システムへの侵入が始まってから動き出すわけではない。攻撃者は標的となる組織を探し、公開されたWebサイトやAPIなどを調査する他、侵入に必要なアクセス権の入手や攻撃ツールの試験など、事前の準備を進めている。

KELAは最近、日本でもこうした攻撃準備段階の活動を観測した。インターネットに公開されたWebサイトやAPIなどを対象とする偵察活動や、VPN機器を狙うランサムウェア関連の活動だ。

ただし、これらは実際の侵害を確認した事例ではなく、攻撃準備段階の初期兆候に当たる。こうした情報を早期に把握し、攻撃者の動きを分析できれば、侵入や被害が発生する前に対策を講じられる可能性があるという。今回の機能強化は、こうした攻撃前のインテリジェンスを強化するものだ。

地下情報と自社データをAIで横断調査 KELA CONTROLで企業の防御力はどう変わる？

KELA CONTROLは、複数の情報源を統合して調査や脅威ハンティングを実施する基盤だ。サイバー犯罪のアンダーグラウンドから11年以上にわたって蓄積した脅威インテリジェンスのデータレイク、グローバルなネットワークトラフィックデータ、顧客企業が保有する独自データという3種類の情報源を統合する。 KELAによると、エージェント型AIがこれらの情報を横断的に調査し、データ間の関連性を明らかにしながら手掛かりを追跡する。断片的な情報を組み合わせ、自社を標的とする攻撃者の活動や、攻撃に使われる可能性のあるインフラを調査することを目指す。 また、KELAの専門リサーチャーがKELA CONTROLを顧客に代わって運用するCIC（Cyber Intelligence Center）マネージドサービスも開始する。社内に専門チームを持たない企業でも利用でき、顧客企業を狙う疑わしい活動の調査や、優先順位を付けた分析結果、推奨する対応策の提供を受けられる。 AIによる調査から早期警戒、自動対応まで6機能を強化 今回発表した6つの新機能は、AIによる調査・分析、攻撃前の早期警戒、AIを活用した対応の自動化という3領域に分かれる。 調査・分析領域では、AIエージェント「KELA AI」が調査や情報の要約、次に取るべき対応策の提案を支援する。また、ブランド保護機能「KELA Brand Control」の高度分析では、AIを使って実際のブランドなりすましやフィッシングと、誤検知などのノイズを識別する。各アラートについて判断の根拠も提示する。 早期警戒領域では、新モジュール「Indicators Research」がIPアドレス、ドメイン、URL、ファイルハッシュを1回のクエリで調査し、判定の根拠を提示する。脆弱（ぜいじゃく）性インテリジェンス機能「Vulnerabilities Intelligence」は、攻撃者が実際に悪用している脆弱性に関する情報を提供し、対処すべき脆弱性の優先順位付けを支援する。 自動化領域では「Model Context Protocol」（MCP）連携を追加した。「Claude」「ChatGPT」「Gemini」「Copilot」などのAIアシスタントから、KELAの脅威インテリジェンスを直接利用できるようにする。 さらに「Integrations Portal」は、プラットフォームに組み込まれたSOARとして機能し、調査結果を自動化された対応ワークフローにつなげる。脅威情報の収集・分析にとどまらず、その結果を防御側のアクションに結び付ける狙いだ。 各機能は順次提供しており、KELA AIは早期アクセス版として提供する。 KELA共同創業者兼CEOのダヴィディ・カルミエル氏は、サイバー攻撃は最初のアラートが発せられるよりも前から、攻撃者による計画や準備が始まっていると説明する。今回の機能強化とKELA CONTROL、CICマネージドサービスを通じて、日本の企業や組織が攻撃の兆候を早期に把握し、侵害を未然に防ぐための対策を講じられるよう支援する考えだ。また、日本を重要な市場の一つと位置付け、顧客やパートナーへの投資を継続する方針を示した。