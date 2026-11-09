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企業におけるAIエージェントの活用が広がり、AIエージェントだけで業務を遂行する組織を構築する動きも出てきている。AIエージェントは人間に代わってシステムやデータにアクセスし、業務の生産性を大幅に高める可能性を秘めている。一方、AIを悪用したサイバー攻撃も現実の脅威となる中、AIエージェントに与えられたアクセス権限が悪用され、企業の重要なシステムやデータが侵害されるリスクもまた大きく高まるという状況だ。

こうした変化の中で、企業は人間だけでなく、AIエージェントをはじめとする「非人間ID」の管理や保護にも目を向ける必要に迫られている。

AIの進化によって、企業のID管理やセキュリティには実際どのようなリスクが生じているのか。IDのガバナンスやセキュリティを手掛けるSailPointの共同創業者で、2005年の創業以来CEOとして同分野の変遷を見てきたマーク・マクレーン氏。AI時代に企業が直面するID管理の課題と、従来存在する非人間IDやAIエージェントの管理・保護の在り方について同氏に聞いた。

AI時代のID管理を襲う「数」と「スピード」の問題

――AIエージェントは人間に代わって判断し、データにアクセスしたり処理を実行したりできる。こうしたAIエージェントが増える中で、IDの管理やセキュリティに関して企業はどのような状況に向き合う必要があるのか。

マクレーン氏 大きく3つの視点から、AIの進化がID管理やセキュリティに与える影響を考えている。

1つ目は、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化だ。「Mythos」のような高度なAIモデルも登場する中、サイバー犯罪者や国家の支援を受けた攻撃者によるAIの悪用は、企業にとって無視できない脅威となっている。問題の一つはIDが悪用された場合の対応だ。不審な挙動を検知できても、それがどのIDに関係し、どのようなアクセス権限を持っているのかを把握できなければ、適切な対処は難しい。

2つ目は、AIエージェントの普及によって、サイバー攻撃の対象となり得る領域（アタックサーフェス）が大幅に拡大することだ。企業は生産性の向上や競争力の強化を目的にAIエージェントの導入を進めているが、それに伴い、攻撃者に侵害される可能性のあるIDの数も急速に増えていく。

今後、人間のIDに対して、非人間ID（NHI：Non-Human Identity）がどの程度の割合になるのかについては100倍にも1000倍にもなるという予測がある。最終的にどの程度まで増えるのか確実なことは言えないが、保護すべき非人間IDの数が、人間のIDを大きく上回る状況に向き合う必要がある。

3つ目は、AIエージェントなどが悪用された場合、人間では対応し切れないほどのスピードで被害が広がる可能性があることだ。2つ目に挙げたのは、保護すべきIDの数が増えるという「量」の問題だが、それに加えて「スピード」の問題にも対応しなければならない。

――AIエージェントは、人間のIDや従来のマシンIDとはどのような点で異なるのか。管理する上で考慮すべき難しさは何か。

マクレーン氏 人間のIDと非人間IDには、共通する部分もあれば、異なる部分もある。ID管理の基本的な考え方は共通しているが、非人間IDの数や変化のスピード、種類の多様さによって、管理の在り方を変える必要がある。 非人間IDは、大きく2つに分けられる。1つは、AIエージェントが登場する以前から存在していたものだ。「マシンアカウント」「デジタルワークフロー」「ボット」「トークン」「認証情報」などが該当する。これらはITシステムで長年利用されてきたが、セキュリティ上、追跡する必要性が十分に認識されておらず、適切に把握できていたとは言い難い。 もう一つがAIエージェントだ。今後は、従来から存在する非人間IDに加え、AIエージェントについても全て把握しなければならない。 全てのIDに共通する重要な原則として、3つの柱があると考えている。全てのIDを「発見する（Discover）」「適切に管理・統制する（Govern）」「保護する（Protect）」ことだ。これらは人間のIDにも非人間IDにも当てはまるが、非人間IDでは実現するための課題がより大きくなる。 人間のIDと非人間IDでは、管理の基本原則は同じでも、それを実現する上での課題が異なる。特に、膨大な数の非人間IDを発見し、その変化を追跡することは、従来の人間のID管理よりもはるかに難しい。 ――人間のIDではなく非人間IDの場合、「発見する」という点において特に何が課題になるのか。 マクレーン氏 従業員のIDを把握することはそれほど難しくない。企業は従業員に給与を支払い、誰が在籍しているのかを管理しているからだ。ただし人間のIDでも、従業員以外になると把握が難しくなる。例えば、契約社員や外部委託先の担当者は出入りがあり、サプライチェーンや流通網を通じて企業のシステムにアクセスする人も変わっていく。 非人間IDになると、その難しさはさらに増す。数が非常に多い上、動的に変化するからだ。 企業が知らない「野良ID」はどれほど存在するのか ――企業が把握できていないAIエージェントや非人間IDは、実際にどの程度存在するのか。 マクレーン氏 当社はイスラエルのEntroを買収したが、この技術を例にして説明しよう。顧客企業において概念実証（PoC）を実施すると、例外なく企業が想定していたよりもはるかに多くのAIエージェントや非人間IDが見つかる。 人間のIDについても、企業が把握していない、いわゆる「野良ID」が想定以上に存在するケースは珍しくない。実際にツールで可視化して初めて、その多さに気付く企業もある。 AIエージェントの場合は、さらに状況が複雑だ。開発や利用が急速に広がる中で、企業が把握できていないIDがさまざまな場所に散在している。企業が想定していた以上の数や種類の非人間IDが発見され、驚かれることも多い。 特に、AIエージェントの開発では、セキュリティを意識していても、開発作業が優先されがちだ。その過程でさまざまなトークンが作成され、使われないまま放置されているケースもある。人間のIDとは異なる形で非人間IDが散在しており、可視化して初めて、管理すべき対象の多さや問題の大きさに気付くことになる。 AIエージェントの普及によって、企業が管理・保護すべきIDは数の面でも種類の面でも大きく変化しつつある。まずは、自社にどのような非人間IDが存在するのかを把握することが出発点となる。ただし非人間IDを発見した上で、それをどう管理、保護するのかという点も問題だ。 後編では、AIエージェントの「管理・統制（Govern）」と「保護（Protect）」に焦点を当て、AI活用を加速させながらセキュリティを確保するために、企業に何が求められるのかを聞く。