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Gemini Notebook（2026年7月に「NotebookLM」から改名）は、資料や動画を放り込んで、要約や音声解説、動画解説を作らせる道具として広まった。ただ、個人向けの公式APIはなく、資料の取り込みは手作業だった。プログラムから使うには、Enterprise向けの有料APIか、Webブラウザを裏で操作する非公式ツールなどを利用する必要があった。

その状況が変わった。Googleは2026年10月末から11月初めにかけて、「Gemini Notebook API」の公式ドキュメントを公開した。このAPIは、個人向けのGemini Notebookをプログラムから操作するための公式のREST APIで、AIエージェントから呼び出すためのMCP（Model Context Protocol：AIが外部ツールを呼び出すための共通規格）サーバも併せて提供される。いずれも公開プレビュー（pre-GA：正式提供前の段階）で、今後の予定を示すロードマップも公開されている。

Gemini Notebookへの資料の取り込みが、手作業からAPIやAIエージェント経由の自動化へ。要約や解説の生成は、これまで通りブラウザで行う（本記事オリジナル）



今できることは、ノートブックの作成、一覧、名前の変更と、ソース（資料）の追加だ。追加できるソースは、Webページ、YouTube動画、プレーンテキスト、Markdownテキストの4種類。取り込みは非同期で、追加を依頼した時点では完了しない。処理が終わって利用可能な状態（PROCESSING→ACTIVE）になったかどうかを、プログラム側から問い合わせて確認する。

一方、まだできないことも多い。ノートブックに質問して回答を得たり、要約を取り出したりすることはできない。音声解説や動画解説の生成、ノートブックやソースの削除、ファイルのアップロードも未対応で、Google Workspaceアカウントでは使えない。これらはいずれも、Googleのロードマップに「今後の対応予定」として挙げられている。

要するに、今のAPIで自動化できるのは「ソースを追加する」工程だけだ。追加したソースについて質問して回答を得る工程や、音声解説や動画解説などを作らせる工程は、従来通りブラウザから手動で行う必要がある。それでも、ソースの投入がプログラムから行えるようになったことで、Gemini Notebookを何らかのシステムの一部として組み込みやすくなった。実際にはどこまで使えるのか、筆者も手元で試してみた。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者が試した結果と感想を述べた上で、Gemini Notebook APIでできること、できないこと、使う前の条件を整理していく。