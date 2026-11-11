NotebookLM（現Gemini Notebook）に、個人アカウントで使える公式のREST APIとMCPサーバが公開プレビューとして登場した。今できること、まだできないこと、使う前の条件を整理し、筆者が手元で試した結果も添える。
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Gemini Notebook（2026年7月に「NotebookLM」から改名）は、資料や動画を放り込んで、要約や音声解説、動画解説を作らせる道具として広まった。ただ、個人向けの公式APIはなく、資料の取り込みは手作業だった。プログラムから使うには、Enterprise向けの有料APIか、Webブラウザを裏で操作する非公式ツールなどを利用する必要があった。
その状況が変わった。Googleは2026年10月末から11月初めにかけて、「Gemini Notebook API」の公式ドキュメントを公開した。このAPIは、個人向けのGemini Notebookをプログラムから操作するための公式のREST APIで、AIエージェントから呼び出すためのMCP（Model Context Protocol：AIが外部ツールを呼び出すための共通規格）サーバも併せて提供される。いずれも公開プレビュー（pre-GA：正式提供前の段階）で、今後の予定を示すロードマップも公開されている。
今できることは、ノートブックの作成、一覧、名前の変更と、ソース（資料）の追加だ。追加できるソースは、Webページ、YouTube動画、プレーンテキスト、Markdownテキストの4種類。取り込みは非同期で、追加を依頼した時点では完了しない。処理が終わって利用可能な状態（PROCESSING→ACTIVE）になったかどうかを、プログラム側から問い合わせて確認する。
一方、まだできないことも多い。ノートブックに質問して回答を得たり、要約を取り出したりすることはできない。音声解説や動画解説の生成、ノートブックやソースの削除、ファイルのアップロードも未対応で、Google Workspaceアカウントでは使えない。これらはいずれも、Googleのロードマップに「今後の対応予定」として挙げられている。
要するに、今のAPIで自動化できるのは「ソースを追加する」工程だけだ。追加したソースについて質問して回答を得る工程や、音声解説や動画解説などを作らせる工程は、従来通りブラウザから手動で行う必要がある。それでも、ソースの投入がプログラムから行えるようになったことで、Gemini Notebookを何らかのシステムの一部として組み込みやすくなった。実際にはどこまで使えるのか、筆者も手元で試してみた。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者が試した結果と感想を述べた上で、Gemini Notebook APIでできること、できないこと、使う前の条件を整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
私はほぼ毎日、YouTube動画や議事録音声の内容を整理するのにGemini Notebookを使っています。今回は、個人で公開しているYouTube動画3本を、手元のコーディングエージェントからMCP経由でノートブックに追加してみました。
セットアップには、公式ドキュメント（本稿末尾の情報元を参照）にある「コーディングエージェントに渡すプロンプト」を使いました。これをCodexに渡すと、Google Cloudプロジェクトの選択、APIの有効化、個人アカウントでの認証、MCPサーバの登録まで進めてくれました。特に詰まることもなく、新しいチャットを開くと、7つのツールが使える状態になっていました。
取り込みは速く、YouTube動画3本は、それぞれ4〜6秒で利用可能な状態（ACTIVE）になりました。Webページは約9秒、Markdownのテキストは約6秒です。ブラウザで確認すると、動画にはタイトル、サムネイル、文字起こしが付き、手動で追加したときと同じように表示されていました。そのノートブックから音声解説も通常通り作れました（完成まで8分半ほど）。
できないことも試しました。ソースとノートブックの削除は「501 UNIMPLEMENTED（未実装）」で拒否され、GoogleドライブのURLを渡すと「DriveとDocsのURLはソースとして対応していない」というエラーになりました。ノートブックに質問して回答を得る機能や、要約を取り出す機能は、ツール一覧にもREST APIにもありません。なお、削除はブラウザからなら通常通り行えます。
今回のAPIは、Gemini Notebookを業務システムやAIシステムの一部として使いたいときに、特に役立つと感じました。例えば、会議の音声を自動で録音し、Gemini Notebookで詳しい議事録にまとめ、その内容を社内Wikiに登録したり、別のAIに渡して次の作業に使ったりする流れです。
こうした流れは、ブラウザを操作するAIエージェント（ブラウザユースやコンピュータユース）を使えば、現状でも実現できると思います。ただ、画面上の操作をAIに任せる方法では、画面の構成やAIの判断によって、処理がうまく進まないことがあります。APIなら、あらかじめ決めた操作を直接呼び出せるため、処理の効率や確実性を高めやすくなります。AIに任せる操作の範囲も絞りやすくなるので、安全性の向上も期待できます。
今回、まずは資料を取り込む部分をAPIで実行できるようになりました。内容をまとめ直したり、解説を生成したり、その結果を取り出したりする操作には、まだ対応していません。こうした生成や結果の取得までAPIでつなげられれば、一連の作業をより安定して自動化できるはずです。そこまでAPIの対応範囲が広がることを期待しています。
それでは、Gemini Notebook APIの中身を順に整理していく。
細かい点として、YouTubeの短縮URL（youtu.be）で渡しても、APIが返す元URLはwww.youtube.com/watch?v=の形式に正規化されていた。
MCPに対応したコーディングエージェントやIDEなら、「このURLをあのノートブックに入れて」と頼むだけで済む。
公開プレビューの現時点では、次のことはできない。いずれもGoogleのロードマップに今後の対応予定として挙げられている。
ロードマップは、この6項目を箇条書きにしただけの短いもので、対応の順番や時期は書かれていない。Googleは末尾に「このロードマップは情報提供を目的としたもので、変更される可能性がある」と注記しており、約束ではなく予定として読む必要がある。
使うための条件も幾つかある。使うアカウントで事前に一度「notebook.google.com」にサインインしておくこと（未サインインだとHTTPステータス404 Not Foundになる）、Google Cloudプロジェクトとgcloud CLIを用意すること、レート制限とソース当たりの語数制限があること。また公開プレビュー（pre-GA）なので、サポートは限定的で、互換性のない変更があり得る。
Gemini Notebookは、資料を入れてから、それをもとに質問したり解説を作らせたりする道具だ。今回のAPIで、その「入れる」部分をプログラムから行えるようになった。取り出しと生成までAPIに加われば、Gemini Notebookは人がブラウザで開く道具から、他のシステムやAIエージェントが組み込んで使う部品へと変わる。今回の公開は、そのための最初のステップと言える。
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