ゲーム事業などを手掛けるセガは2026年11月9日、業務委託先であるメッセージングソリューションベンダーのアララが不正アクセスを受け、メールマガジンの配信に利用した顧客のメールアドレスなど219万6044件が外部に流出したと発表した。

今回の事案は、セガおよびグループ会社のセガ フェイブが、製品やサービスに関する一部のメールマガジン配信を委託していたアララのメール配信サービス「アララメッセージ」への不正アクセスに起因するものだ。

ただし、問題はセガだけにとどまらない。アララが2026年11月6日に公表した第3報などによると、同サービスへの不正アクセスによって持ち出されたメールアドレスは、重複を除いて8132万9467件に上る。対象となる契約企業は最大約380社と推計されており、複数の企業や組織に被害が波及している。

さらに、アララのメール配信システムは不正利用され、クレジットカード会社を装った不審メールが最大約713万通送信されたことも判明している。顧客情報の流出だけでなく、侵害された配信基盤そのものが攻撃者に悪用された格好だ。

セガおよびセガ フェイブは、両社の製品やサービスに関する一部のメールマガジン配信にアララメッセージを利用していた。今回、同システムが第三者による不正アクセスを受け、配信先として登録されていた情報の外部流出が判明した。

外部流出が判明したのは、対象のメールマガジンにおける配信先メールアドレス219万6044件だ。このうち9万2273件には、配信に付随する情報も含まれている。付随情報の具体的な内容については、アララと連携して調査を進めている。

一方、顧客の氏名や生年月日、性別、住所、電話番号、クレジットカード情報、ログインパスワードについては流出していないことが確認されている。また、共通アカウントサービス「SEGA Account」に登録されているメールアドレスは、今回とは別の配信システムを利用しているため、流出の対象外だという。

対象となったのは、2026年7月2日〜10月28日にかけて配信された以下の11件のメールマガジンだ。

2026年7月2日配信：『CHUNITHM Mate』稼働開始のお知らせ

2026年7月6日配信：セガ ラッキーくじオンライン発売情報

2026年7月13日配信：セガ ラッキーくじオンライン発売情報

2026年7月23日配信：『オンゲキ Re:Fresh Act.2』稼働開始のお知らせ

2026年9月4日配信：セガ ラッキーくじ発売情報

2026年9月7日配信：セガ ラッキーくじオンライン発売情報

2026年9月17日配信：東京ゲームショウ2026の出展情報

2026年9月17日配信：『maimai でらっくす MAGiCAL』稼働開始のお知らせ

2026年9月18日配信：東京ゲームショウ2026の出展情報

2026年10月21日配信：セガ ラッキーくじオンライン発売情報

2026年10月28日配信：セガ ラッキーくじオンライン発売情報

なお、オンラインくじサービス「セガ ラッキーくじオンライン」は発表時点においてメンテナンス中となっており、ログインおよびくじ製品の購入ができない状態にある。これは今回のメール配信システムへの不正アクセスとは別事案である、セガ フェイブのアーケードゲームネットワークサービスにかかわるサーバへの不正アクセスに伴う安全確認の一環として実施されているものだ。

アララでは約8100万件が流出 最大380社に影響、フィッシングメールにも悪用

アララが2026年11月6日に公表した第3報によると、不正アクセスによって外部に持ち出されたメールアドレスは、重複を除いて8132万9467件に上る。対象となる契約企業は最大約380社と推計されている。

この件数には、アララメッセージを経由した不正アクセスによるもの7810万2937件の他、当初の報告で対象となった共用環境の284万2400件、追加調査で判明した別のクラウド環境の324万9492件が含まれる。各環境の件数には重複があるため、8132万9467件は重複を除いたメールアドレスの総数だ。

なお、この数字はメールアドレスの件数であり人数を示すものではない。また、アララは持ち出された恐れのある情報を含むとしており、全ての情報について外部流出が確定したという意味ではない。

さらに深刻なのは、侵害されたシステムが不審メールの送信にも利用されたことだ。アララによると、2026年10月28〜30日に、送信元「news@arara.com」からクレジットカード会社を装った不審メールが最大約713万通送信された。

メールの件名には「利用内容確認のご依頼」「ご利用明細確認のご依頼」などが使われていた。アララは、こうしたメールに記載されたURLにアクセスしないよう呼び掛けており、カード情報などを入力した場合は、速やかにカード発行会社に連絡するよう求めている。

アララは、2026年10月31日にアララメッセージの全サービスを停止した。侵入経路や影響範囲については外部専門機関の協力を得て調査を続けており、システムの安全性の抜本的な見直し、異常の早期発見と迅速な対応に向けた体制整備、グループ全体の管理体制強化を再発防止策として挙げている。

サービス再開については、侵入経路への対策、外部専門機関による安全性の確認、契約企業の認証情報の再設定を経て判断するとし、11月6日時点で再開時期は未定としている。

「情報流出は確認されていない」から一転 セガへの報告が変わった経緯

今回のセガの事案は、同社が自社のセキュリティ環境を確認する過程でアララへ問い合わせたことから動き始めた。セガが公表した発覚から公表までの経緯は以下の通りだ。

2026年10月29日：セガがセキュリティ環境の確認の一環として、アララに対象のメールマガジン配信の安全性について確認した。この時点では、アララから情報流出は確認されていない旨の報告を受領していた。

2026年11月1日：アララが第三者による不正アクセスの発生を公表。これを受け、セガはあらためてアララに確認を実施した。

2026年11月3日：アララからセガに、メール配信に利用したメールアドレスの外部流出が確認された旨のメール通知が届いた。セガは即座に追加の説明を要請した。

2026年11月5日〜8日：アララとセガの間で追加の確認を実施し、アララから正式な報告を受領した。

アララは2026年10月29日の第1報以降、同年11月2日の第2報、同年11月6日の第3報と調査結果を更新している。調査の進展に伴って影響範囲が当初の報告を大きく上回ることが判明し、被害の全体像が段階的に明らかになった。

セガの事案も、この調査の進展を受けて判明した被害の一つだ。委託先から最初に受けた「情報流出は確認されていない」という報告だけでは、被害の有無や範囲を判断できなかったことになる。

不審メールへの警戒を 委託先のサービス停止で業務にも影響

セガは、流出した情報を悪用して、セガやセガ フェイブ、アララを装った不審メールや、両社が手掛ける製品・サービス名を使用したメールが送付される可能性があると指摘している。

心当たりのないメールに記載されたURLリンクや添付ファイルは開かず、返信もしないよう顧客に呼び掛けている。また、セガやセガ フェイブからメールで顧客にパスワードやクレジットカード情報を尋ねることは一切ないとしている。

本件に関する専用のお問い合わせ窓口として、セガ カスタマーサポートのお問い合わせ受け付けフォームおよび電話窓口を案内している。

今後の対応として、セガはアララおよび関係各社と連携し、流出情報の詳細や影響範囲の確認を続ける。個人情報保護委員会への報告については、アララからの提案を受け、アララとの連名での報告を予定している。対象となる顧客への通知は、流出情報の詳細が確認でき次第、個別に連絡するという。

アララのメール配信システムを利用したメールマガジンの配信は、流出情報の確認が完了し、安全性が確認できるまで見合わせる。セガは外部委託業務における個人情報を含む情報管理体制の強化・徹底を進めるとしている。