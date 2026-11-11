「Terminal2Shell」は、端末を開くとシェルが起動する正常な機能を、重大な脆弱（ぜいじゃく）性に仕立てたパロディーサイトだ。CVSSスコアは10点満点を超える11.0、露出期間は55年、攻撃成立まで0ミリ秒。全OSに影響し、修正パッチも存在しないという。

もちろん、これは本物の脆弱性情報ではない。攻撃手順は「端末を開く」だけで、推奨される対策は「端末を開かない」。ログイン済み利用者が自分で入力した命令まで攻撃として扱うなど、シェルの正常な仕様をあえて深刻な欠陥として紹介している。

CVSSは満点超えの11.0、攻撃成立まで0ミリ秒

Webサイトが掲げるCVSSスコアは10点満点を超える「11.0」。攻撃成立までの時間は0ミリ秒、露出期間は55年、攻撃の複雑さは「1クリック」だ。さらに、推定20億台以上が影響を受け、実環境で悪用が進行しているとも主張する。

特設サイトの説明によると、問題の仕組みは端末エミュレーターを起動した瞬間にシェルのプロセスが生成され、利用者のキーボードと接続されることだ。ログイン済み利用者の権限で任意の命令を実行でき、ファイル削除やソフトウェアの導入、設定変更などが可能になるという。さらには、利用者本人が入力した命令も実行されたと説明する。

ただ、これらはシェルの正常な動作そのものだ。CVSSの満点は10.0であり、11.0というスコアも含め、最初から冗談として作られている。正式なCVSS評価ではなく、深刻度を過剰に演出する手法を皮肉ったものだ。

Webサイトには「実証コード（PoC）」と称する操作画面も用意されている。「Terminal2Shellの悪用が進行中」と警告し、シェルを取得したことを示す。攻撃手順は「端末を開く」の一項目だけで、「手順2はない」と明記。必要なのは端末を探す能力、キーボード、ローカルアクセスだけだとする。

Windowsから1978年の端末まで、ほぼ全てが脆弱？

影響を受ける環境として「macOS」の「Terminal.app」や「iTerm2」「Ghostty」「Warp」「Linux」の「gnome-terminal」、「Konsole」「xterm」「Windows」のコマンドプロンプト、「PowerShell」「Windows Terminal」「WSL」などが列挙されている。

さらに「FreeBSD」「OpenBSD」、1978年に登場した「DEC VT100」、ルーターの「SSH」や「telnet」「Visual Studio Code」の内蔵端末も「脆弱」とする。一方、「Microsoft Paint」だけは「既知の影響なし」としている。OSや端末の種類を問わず、シェルが利用できる環境を片っ端から対象にしているわけだ。

侵害の兆候として挙げるのは、「$」「%」「>」「?」「#」と点滅するカーソルだ。「#」が表示された場合は攻撃者がroot権限を取得した証拠だとし、ネットワークから切断した後は社会との接続も断つよう勧める。

修正パッチは提供されていないとして、最も有効な対策に「端末を開かない」を挙げる。端末を開いてすぐ閉じても、再び開けば脆弱性が再発すると説明。入力速度を落とせば1分当たりの実行命令数を減らせる他、キーボードを撤去する方法もあるが、画面キーボードで回避される可能性があるとする。

さらに「SHELL=/bin/false」を設定すれば問題は完全に解決すると説明する。ただし、PCを使う能力も完全に失われるというオチを付けている。

脆弱性の公表に必要なのはロゴと特設サイト？

Webサイトは脆弱性の公開に至る経緯も年表で紹介する。1971年の「Unix v1」と「Thompson shell」、1979年の「Bourne shell」、1989年の「Bash」、2009年の「zsh」などの普及を並べ、2026年に全ベンダーに通知したところ「それが端末の役割だ」と返答されたとする。

その後、研究者はドメインを取得し、ロゴを制作して報道機関に連絡。「協調的な情報公開」が完了したと記す。脆弱性の発見からベンダーへの通知、報道機関への連絡まで、本物の脆弱性公表で見られる一連の手続きをなぞっている。

FAQも皮肉に満ちている。PC所有者は全員が影響を受け、スマートフォン利用者も端末をまだ発見していないだけだと説明。日々多数の開発者が端末を利用する状況を「悪用」と呼び、ログイン時に端末を自動起動する利用者もいると指摘する。

管理者権限への昇格にはパスワードが必要だが、最も一般的な攻撃シナリオでは攻撃者は利用者本人だとする。利用者自身が端末を開き、命令を入力していることを攻撃として扱うという、徹底したブラックジョークだ。

この他、直近も登場した「〜2Shell」型の脆弱性との関係についても触れている。公開されている実証コードの多くは、研究者が端末を開いて命令を入力するところから始まるため、全ての攻撃の土台にはTerminal2Shellがあるという理屈だ。これを修正すれば「〜2Shell」型の脆弱性を一夜にして無力化できるが、研究者が次の記事を書けなくなるため、どのベンダーも手を付けないと冗談を重ねる。

最後は、特設サイトを伴う脆弱性を見たら慌てるべきだと呼び掛け、CISOや母親、少なくとも3社の報道機関への共有を勧めて締めくくる。

極端な風刺は、単なる笑い話では済まない？

これらの極端な設定で風刺しているのは、脆弱性の命名や公表を巡るセキュリティ業界の風潮だ。2026年には「wp2shell」「php2shell」「HTTP2Shell（node2shell）」など、「〜2Shell」を含む名称の脆弱性が相次いで注目を集めた。Terminal2Shellは、こうした状況を背景に、派手な名称や専用ロゴ、特設サイト、深刻度スコアなどを伴う脆弱性公表の演出を極端な形で再現している。

もちろん、脆弱性に分かりやすい名称を付けたり、専用サイトを設けたりすること自体が悪いわけではない。複雑な脆弱性の情報を広く共有し、迅速な対応を促す上で、こうした取り組みが役立つ場合もある。

ただし、派手な名称や高いCVSSスコアは、それだけで自社への影響や緊急性を証明するものではない。セキュリティ担当者に求められるのは、攻撃が成立する条件、影響を受ける製品やバージョン、悪用の実態、必要な緩和策や修正状況を確認し、自社環境に照らしてリスクを評価することだ。

脆弱性情報のインパクトと技術的な重大性は必ずしも一致しない。Terminal2Shellの冗談を笑って終わらせず、情報の見た目ではなく中身を見極める姿勢を改めて確認したい。