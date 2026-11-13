総務省統計局が、Pythonで統計解析と主要な分析手法を学ぶ無料オンライン講座「“わかる・使える”統計解析プログラミング」を2027年1月12日に新規開講する。主成分分析、回帰分析、ランダムフォレストから需要予測の演習まで、4週間の中身と受講の条件を整理する。
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総務省は2026年11月10日、データサイエンス・オンライン講座の新講座「“わかる・使える”統計解析プログラミング」の受講者募集を開始した。開講は2027年1月12日（火）で、3月16日（火）まで。オンライン学習サービス「gacco（ガッコ）」で受講登録でき、登録料・受講料は無料だ。受講登録の期限は2027年2月22日（月）。
総務省統計局のデータサイエンス・オンライン講座は、これまで「社会人のためのデータサイエンス入門」（2015年開講、延べ約23万人が受講）と「社会人のためのデータサイエンス演習」（2016年開講、ExcelとRで実践を学ぶ）の2つを柱としてきた。今回の新講座は、報道資料によれば「講座全体の構成を見直して」新たに設けたもので、Pythonを使った演習を通じて、データ分析の手法を実際に手を動かして学ぶ位置付けになる。
学ぶ内容は4週に分かれている。第1週はデータサイエンスの基礎で、データの見方、活用できるツールやデータ、業務への活用事例、データ活用の流れを扱う。第2週は統計解析とPythonの基礎で、統計の基礎知識、グラフによるデータの把握、相関関係と因果関係の違いを学んだ上で、Pythonの基礎とデータ操作、グラフ表示の演習に入る。第3週は主要な分析手法として、主成分分析、クラスター分析、回帰分析、決定木分析、ランダムフォレストの5つを扱う。第4週はデータ分析演習で、顧客満足度分析と需要予測分析に取り組む。コラムとして「データ分析と生成AI」「Kaggleを活用した学習について」も用意されている。
受講の形も確認しておこう。Pythonの実行環境はGoogle Colaboratory（ブラウザ上でPythonを実行できるGoogleのサービス）を使うので、Googleアカウントがあれば自分のPCに環境を構築する必要はない。各週に多肢選択式の確認テスト（5問程度）があり、最終課題（10問程度）と合わせて得点率60％以上で修了となる。補助教材として、講義スライドに説明を加えた公式スタディノート（A4判142ページ、1650円）が日本統計協会から発売されている。
講師は富田良治氏。TITCの代表社員で、データ経営コンサルタントとして延べ100社以上の支援実績があり、元Webシステムエンジニア、電気通信大学の非常勤講師（データ分析）を務めた経験を持つ（肩書きは2026年3月時点）。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、講座の概要、4週間の内容、既存講座との関係、スタディノートについて整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
前身に当たる「社会人のためのデータサイエンス入門」と「社会人のためのデータサイエンス演習」は、私も何度か受講してきました。その続編となる今回の新講座は、新規開講なのでまだ中身を見ていませんが、私自身も受講を楽しみにしています。
カリキュラムを見て、ポイントが高いと思った点が3つあります。1つ目は、第3週で主成分分析、回帰分析、ランダムフォレストなど、実務でよく使う代表的な分析手法がそろっていること。2つ目は、第2週にPythonの基礎が入っていて、本当の初心者から取り組める構成になっていること。3つ目は、第4週の演習が需要予測や顧客満足度分析という、業務でよくある場面を扱っていることです。データサイエンスの基礎から、Pythonを使った分析、実際の活用までを一続きで体得するには、良い構成だと思います。
Deep Insiderでも、羽山博氏の連載『社会人1年生から学ぶ、やさしいデータ分析』で、Pythonを使ったデータ分析を基礎から学べ、実務に応用できるレベルにまで扱ってきました。現在はその集大成としてベイズ統計編を進めていて、年末か年明けに完結する予定です。連載が基礎を一つ一つ積み上げるのに対して、この講座は全体像を4週間で素早くつかむのに向いています。連載の完結後に講座で全体を見渡し、3月16日の講座終了から4月にかけて、また連載で深く学び直す。そういう流れが、時期的にもちょうどよいと思いました。
AIにコードを書かせられる時代ですが、基礎を自分の手で扱っておくことで、知識は深く身に付きます。無料で、しかも講座方式なので、学習のペースメーカーにもなります。良い機会だと思うので、お勧めしたいです。
それでは、講座の中身を順に整理していく。
統計局のデータサイエンス・オンライン講座は、役割の異なる講座を組み合わせて構成されている。
並べると、演習がExcelとR、新講座がPythonという分担になる。入門で統計の考え方を押さえ、演習でExcelとRによる分析の進め方を学び、新講座でPythonによる実装に進む、という流れで受講できる。2026年度の開講スケジュールでも、入門が8月、演習が10月、新講座が2027年1月と順に並んでいる。
補助教材として「“わかる・使える”統計解析プログラミング オフィシャルスタディノート」が、総務省統計局の編集、日本統計協会の発行で販売されている。
Pythonでデータ分析を学びたいが、どこから手を付ければよいか分からない。そういう人にとって、公的機関が無料で提供し、環境構築も不要で、期間が区切られたこの講座は、最初の一歩として分かりやすい選択肢になる。受講登録は2027年2月22日までだ。
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