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連載目次

総務省は2026年11月10日、データサイエンス・オンライン講座の新講座「“わかる・使える”統計解析プログラミング」の受講者募集を開始した。開講は2027年1月12日（火）で、3月16日（火）まで。オンライン学習サービス「gacco（ガッコ）」で受講登録でき、登録料・受講料は無料だ。受講登録の期限は2027年2月22日（月）。

総務省統計局のデータサイエンス・オンライン講座は、これまで「社会人のためのデータサイエンス入門」（2015年開講、延べ約23万人が受講）と「社会人のためのデータサイエンス演習」（2016年開講、ExcelとRで実践を学ぶ）の2つを柱としてきた。今回の新講座は、報道資料によれば「講座全体の構成を見直して」新たに設けたもので、Pythonを使った演習を通じて、データ分析の手法を実際に手を動かして学ぶ位置付けになる。

学ぶ内容は4週に分かれている。第1週はデータサイエンスの基礎で、データの見方、活用できるツールやデータ、業務への活用事例、データ活用の流れを扱う。第2週は統計解析とPythonの基礎で、統計の基礎知識、グラフによるデータの把握、相関関係と因果関係の違いを学んだ上で、Pythonの基礎とデータ操作、グラフ表示の演習に入る。第3週は主要な分析手法として、主成分分析、クラスター分析、回帰分析、決定木分析、ランダムフォレストの5つを扱う。第4週はデータ分析演習で、顧客満足度分析と需要予測分析に取り組む。コラムとして「データ分析と生成AI」「Kaggleを活用した学習について」も用意されている。

受講の形も確認しておこう。Pythonの実行環境はGoogle Colaboratory（ブラウザ上でPythonを実行できるGoogleのサービス）を使うので、Googleアカウントがあれば自分のPCに環境を構築する必要はない。各週に多肢選択式の確認テスト（5問程度）があり、最終課題（10問程度）と合わせて得点率60％以上で修了となる。補助教材として、講義スライドに説明を加えた公式スタディノート（A4判142ページ、1650円）が日本統計協会から発売されている。

講師は富田良治氏。TITCの代表社員で、データ経営コンサルタントとして延べ100社以上の支援実績があり、元Webシステムエンジニア、電気通信大学の非常勤講師（データ分析）を務めた経験を持つ（肩書きは2026年3月時点）。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、講座の概要、4週間の内容、既存講座との関係、スタディノートについて整理していく。