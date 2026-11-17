情報処理推進機構（IPA）は2026年11月5日、「AI時代の要求管理ハンドブック」（Version 1.0.0）を公開した。AI、データ、ソフトウェアの活用が社会や産業に欠かせない基盤となる中で、組織が何を実現したいのかを明確にし、それを実現につなげるための要求管理の考え方や手順、成果物、注意点を体系的に整理したものだ。

従来、要求管理は主にシステム開発の上流工程における活動として捉えられてきた。利用者や業務部門の要望を整理し、システムに必要な機能や性能を明確にするものだ。しかしAIの利用が広がり、ビジネスや技術の変化が速まる中で、その役割は変わりつつある。

IPAは、要求管理を単なる開発の準備作業ではなく、組織が変化に対応し、価値を継続的に生み出すための基盤となる活動として位置付け直している。

ハンドブックの対象読者は情報システム部門や開発者に限らない。経営層、事業部門、DX推進部門、AI開発部門、データ担当者、法務部門、調達部門など、幅広い関係者を想定している。

ハンドブックは、要求管理の基礎からAI時代に求められる実践方法、組織への定着に向けた取り組みまで、全5部16章で構成される。

本稿では特に、従来の要求定義とAI時代の要求定義の違いや、AIによって要求管理の進め方がどう変わるのかについて、ハンドブックの内容を基にまとめる。

IPAは、ハンドブックの中で「要求管理」と「要求定義」を区別している。

要求定義とは、関係者の要望や課題の背景にある目的を明らかにし、「何を実現したいか」を要求として整理した上で、実装・評価可能な要件へ具体化する活動を指す。一般に使われる「要件定義」よりも上位の概念であり、要件定義を内包するものとしている。

一方、要求管理は、要求の状態や優先度、変更履歴、実装・検証状況などをライフサイクル全体で管理する活動だ。ハンドブックでは、要求定義も含め、要求のライフサイクル全般を継続的に管理する活動として、広い意味でこの用語を使用している。

要求定義の出発点となるのが、「要望」「要求」「要件」の区別だ。例えば、利用者から「問い合わせ対応を早くしたい」という要望があった場合、それを「問い合わせ内容を分類したい」という要求に整理し、さらに「問い合わせを5分類し、担当部署へ通知すること」という具体的な要件に落とし込む。

区分 意味 具体例 要望 望み、期待、困りごと 問い合わせ対応を早くしたい 要求 実現したいこと 問い合わせ内容を分類したい 要件 実現しなければならない事項 問い合わせを5分類し、担当部署へ通知すること 要望・要求・要件の違いと具体例（出典：IPA「AI時代の要求管理ハンドブック」表2） IPAは、利用者の要望をそのまま実装するのではなく、その背景にある目的を確認し、何を実現すべきかを明確にする必要があると説明している。

この要求定義の本質は、AI時代になっても変わらない。ただし、要求管理の対象や実践方法は拡張される。

従来の要求定義では、発注者が作りたいものを説明し、開発者が仕様として整理するという考え方が一般的だった。しかし実際には、発注者自身も最初から明確な答えを持っているとは限らない。経営層が掲げる目的、現場に蓄積された暗黙知、利用者の期待、法令や社内規則などを整理し、関係者が共通理解を持つ必要がある。

AI時代には、これに加えて、業務プロセス、データ、AIモデル、ソフトウェア、法令、社内規則などが相互に関係し、一つの変更が広い範囲に影響を及ぼすようになる。例えば、AIモデルの更新によって、データ品質や説明責任、監査、利用者への通知、社内規則などの見直しが必要になる場合がある。

そのため、要求を開発前に一度定義して終わりにするのではなく、実装、運用、評価、改善まで継続的に管理することが求められる。

要求を文章として記述するだけでなく、目的、要求、業務、データ、設計、実装、テスト、運用などを関連付け、人間だけでなくAIや各種ツールも利用できる形で構造化することが重要になるという。

AI時代の要求管理は何が変わるのか

ハンドブックの第2部では、AI時代に要求管理がどう変わるのかを具体的に解説している。

AI時代は「最初に決めて終わり」ではない 要求・要件の継続的な見直し

大きな変化の一つは、技術や業務環境の変化が速まり、要求・要件を継続的に見直す必要性が高まっていることだ。

従来は、制度や標準、業務、システムを年単位で見直すことが多かった。しかし、AIを中心とするデジタル技術の進展によって、四半期単位、場合によってはそれより短い周期で見直しが必要になるという。

特にAIを組み込んだシステムでは、利用データやAIモデル、利用環境の変化によって、性能やリスクが変わる可能性がある。例えば、問い合わせ対応AIは、導入時に十分な回答精度を確保していても、新商品の登場や制度改正などによって回答の妥当性が低下する場合がある。AIモデルの更新によって、以前は正しく回答できていた質問に異なる回答を返す可能性もある。

そのため、従来の機能や性能に関する要件に加え、AIの利用目的や利用範囲、入力データの品質、出力の評価基準、人間が確認・承認する条件、運用後の監視方法、失敗時の対応なども要件として定義する必要がある。

IPAは、AI時代の要求管理では「正しい要件を最初に全て決める」ことよりも、要件を継続的に検証し、必要に応じて更新できる状態にすることが重要になると説明している。ただし、最初の要求定義を不十分なまま開発を始めてよいという意味ではない。業務の目的や評価基準、法令・社内規則、例外処理など、事前に明確化できる事項は十分に整理する必要があるとしている。

AIが要求管理を効率化 それでも人間に残る役割

もう一つの変化は、AIによって要求管理の作業そのものを効率化できるようになることだ。

ハンドブックでは、AIによる要求管理支援の例として、会議録や既存の仕様書、マニュアルからの要求候補の抽出、要求定義書や業務フローの作成、要求の抜け漏れや矛盾の確認、要求変更時の影響分析などを挙げている。

特に、AIによる対話型のヒアリング支援を重要な用途としている。例えば、利用者が「問い合わせ対応をAIで効率化したい」と要望した場合、AIが問い合わせの種類や対象者、参照するデータ、誤回答が発生した場合の対応、人間による確認が必要な条件などを質問することで、要求定義の抜け漏れを減らすことができる。

ただし、AIが作成した要求や文書を、そのまま正式な成果物として採用することには注意が必要だ。AIは過去のデータや一般的な実務に基づいて回答するため、現場に埋もれた潜在的な要求や少数意見、例外的なリスク、新しい選択肢などを見落とす可能性がある。

IPAは、AIを要求管理の作業を支援する道具と位置付け、最終的な目的や優先度、リスクの許容範囲、法令・標準との整合性、事業上の判断については、人間が責任を持って確認する必要があるとしている。

AIによる変更の影響をどう把握するか 重要になる「トレーサビリティー」

AI時代の要求管理では、要求と設計、コード、テスト、運用ログなどを関連付け、変更の影響を追跡できるようにする「トレーサビリティー」も重要になる。

例えば、AIがプログラムの不具合を発見し、修正コードを生成できたとしても、元の要求と実装の対応関係が分からなければ、その修正がどの業務や要件に影響するのかを判断できない。要求と実装、テストなどの関係を明確にしておくことで、AIによる変更影響分析や再検証の支援も行いやすくなるという。

こうした要求管理を実践するため、ハンドブックの第3部では、要求の構造化・可視化やトレーサビリティーの確保、DevOps型の要求管理などを解説している。第4部では、法令や規制、社内規則をシステムや業務が満たすべき要件に反映する方法を取り上げ、第5部では、要求管理を組織に定着させるための導入手順や成熟度モデル、代表的な成果物を整理している。

要求管理は一律に適用せず、段階的な導入を推奨

IPAは、ハンドブックで示した全ての活動や成果物を、あらゆるプロジェクトに一律に適用することを求めているわけではない。プロジェクトの規模や複雑性、リスクなどに応じて適用範囲を調整し、小規模な取り組みから段階的に導入することを推奨している。

ハンドブックでは、要求定義をAIに任せるのではなく、AIを使いこなすためにこそ要求定義の能力が重要になると強調している。

要求管理の具体的なプロセスや実践方法について、具体的にはIPAの公開ページから確認できる。