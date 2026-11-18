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「公開していないAPIだから、攻撃者には見つからない」。そんな前提で設計されたシステムは、AIによって危うくなるかもしれません。

直近、複数の事業者で個人情報の漏えいが発生し、公的機関が相次いで注意を喚起しています。その原因の一つとして挙げられているのが、公開アプリを解析し、接続先のサーバを攻撃する手法です。

情報通信研究機構（NICT）は、モバイルアプリが通信するサーバの接続先やAPIの仕組みを調べ、その情報を基に、対象のサーバに合わせた攻撃を実行するこの手口を「A2B攻撃」（App-to-Backend Attack）と名付け、注意を促しています。

開発者にとって厄介なのは、攻撃者が調べているのが、“開発者側で公開したつもりのない情報”だという点です。内部APIの仕様は利用者向けの画面には現れませんが、アプリを配布した時点で接続先や通信の仕組みは解析可能な形で利用者の手元に渡っています。

では、AIはこの状況をどう変えるのでしょうか。本稿では、主に公的機関のデータと民間の調査、最新の研究成果を基に、AIが脆弱（ぜいじゃく）性の発見と攻撃にどのくらい影響を及ぼしているかを解き明かします。

この連載について 本連載「AIとサイバー攻防のダイナミクス」では、AIとサイバーセキュリティの構造変化を読み解くためのフレームワークを提示し、攻撃事例や防御の実践を交えながら、「AIをどこに導入すると効果的か」「どこまでAIに任せるべきか」「逆に人間の判断が不可欠な領域はどこか」を明らかにしていきます。

今狙われている脆弱性は「誰も直してくれない」

AIの脆弱性発見能力が高まっていることは疑いの余地はありませんが、「脆弱性」と一口に言っても、文脈次第でその性質は異なります。筆者が考えるに脆弱性には2つの性質があり、1つ目は、パッケージソフトウェアやオープンソースソフトウェア（OSS）の脆弱性。2つ目は自社で開発したWebアプリやAPIの脆弱性です。冒頭のA2B攻撃が狙うのは後者の脆弱性です。

パッケージソフトウェアやOSSの脆弱性にはCVE（Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子）が採番され、公的なデータベースに記録されます。つまり、CVE公開件数や悪用件数を数えられます。

対して自社で開発したWebアプリやAPIの脆弱性ではCVEは採番されず、公的なデータベースにも現れず、件数を数えられません。対象は無数にあり、1件ずつ設計や実装が異なります。

これらの脆弱性への防御手法にも違いがあり、パッケージの脆弱性は提供元の修正を適用すれば対処できますが、自社開発のアプリでは誰も代わりに直してはくれません。

2025年の約4倍、激増しているCVE AIの影響を解明する

まずは測れる方の脆弱性の変化から解き明かしていきます。

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