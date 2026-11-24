NTTの次世代光ネットワーク構想「IOWN（アイオン）」はAIを取り込んで「AIOWN」となった。同社は2026年11月、さらにこれを宇宙へ拡張する「Space AIOWN」を打ち出した。これは衛星携帯電話サービスの拡張という話ではない。同社がこれまで進めてきた複数の宇宙関連プロジェクトをまとめて推進すると共に、衛星や地上局への光通信技術の実装を進める。

Space AIOWNは、地上と衛星、衛星と衛星、地上と月面を光（レーザー）通信でつなぎ、宇宙と地上を単一のネットワークとして統合する取り組みだ。

NTTが光通信に勝機を見いだしている背景には、これまでの宇宙通信の主流だった「電波」が物理的にも制度的にも限界に近づいており、市場のルールが変わるタイミングが来ているという見立てがある。

衛星が集めるデータ量は急増している。NTTの予測では2033年に世界で1日あたり230ペタバイト（PB）に達するという。この量を従来の電波だけで地上に送るのは、物理的に無理が生じる。

データ量急増の理由としてはまず、自動車の遠隔自動運行支援、船舶、建設機械、遠隔拠点など、エッジデバイスの多様化が急速に進展しており、伝送されるデータ自体もテキストや音声から高解像度映像へと移行していることがある。

一方、観測の領域においては、地球観測衛星に搭載されるカメラや各種センサーのセンシング性能が飛躍的に高まり、地表面の超高解像度・高精細画像の取得が可能となった。これが新たなニーズにつながっている。

個々の衛星の通信量だけが問題ではない。衛星自体の数が今後急速に増加する。SpaceXは4万基以上、さらにAmazon Leo、Blue Originも数千基の打ち上げを計画している。また、各国政府による防衛・安全保障用途の打ち上げが加速している。問題となるのは電波割り当てだ。国際機関（ITU）や各国での新しい電波の枠取りは限界に近い。

ここにNTTが持ち込むのがレーザー通信だ。電波よりはるかに広い周波数帯を使えるため、データを運ぶ道幅を一気に数十倍から数百倍へ広げられる。しかも現状では、光通信は電波のような厳しい周波数割り当ての申請が不要なため、衛星各社は迅速に事業を展開できる。

もう一つの壁が、衛星の動きによる時間の制約。低軌道衛星は、秒速約8km（時速2万8800km）というスピードで移動し、約90〜100分で地球を1周する。

そのため、1つの衛星が自社の地上受信設備の上空を通り、直接データを送れる時間は1周あたり数分〜十数分ほどしかない。従来は地上局の上空に来るまで衛星の中にデータを保持する必要があり、地上に届くまでに数時間単位の遅れが発生してきた。NTTは光通信で「容量の壁」と「頻度の壁」を同時に打ち破ることで、衛星データのリッチなリアルタイム情報としての価値を高めようとしている。

具体的には、衛星同士の高速通信、そして衛星と地上局との通信制御の実装に取り組む。

NTTの宇宙光通信3つの戦略

NTTは光信号処理とネットワーク制御で強みを持ち、「宇宙通信の光化」でもこれを前面に押し出す。具体的には、衛星同士の高速通信、そして衛星と地上局との通信制御の実装に取り組む。パートナーの技術を組み合わせて3つの技術的な壁を越えようとしている。

超高速で動く衛星同士に光を当て続けるチップの開発

秒速約8キロメートル（低軌道）や秒速約5キロメートル（中軌道）で飛ぶ衛星同士に、細いレーザー光を正確に当て続けるには高度な追尾制御が必要だ。

NTTグループは、衛星に載せる光通信端末（OCT）の心臓部となる宇宙用光トランシーバーとデジタル信号処理（DSP）チップの開発に成功している。

このチップには、次の特徴がある。

光の波の性質を精密に読み取る技術により、大容量データを400Gbps超で送れる。もちろんこれは理論値。距離が長くなれば帯域は低下する。だが、距離に応じて速度と感度のバランスを自動で調整し、衛星同士が5000km離れても25Gbpsで通信できるとする。

また、異なる高さや軌道を飛ぶ衛星同士では、近づいたり離れたりすることで光の周波数にズレが生じる。NTTの信号処理技術は、最大で秒速プラスマイナス10kmといった大きな相対速度差によるズレを即座に直せるという。NTTはこの自社チップを、精密な追尾機構に強いアイルランドのMbryonicsの端末に組み込む協業を進めており、商用衛星への量産搭載を狙っているという。

雲や大気の揺らぎをハードとソフトで克服

衛星から地上へ光を送るとき、レーザー光は雲や濃霧を通れず、空気の温度差や密度差による揺らぎで光の波が乱れて受信感度が落ちる。

これに対しNTTは、地上側の受信設備と制御ソフトの両面から解決策を打っているという。

光地上局については、フランスのCailabs（カイラボ）社の技術を取り入れ、空気の揺らぎで歪んだ光を復元して受け取る地上局の建設を進めている。また、同社が開発した制御システムは、「衛星の軌道予測」「気象衛星などと連動した局地的な雲の動き」「通信品質」「地上網への切り替え」をリアルタイムに判断する。地上局の上空に雨雲が近づけば、即座に晴れている別の地上局へ光の向きを切り替え、通信を止めない。

世界中の地上局と「IOWN」をつなぎ、1つの巨大網にする

日本全体が悪天候になると国内の地上局だけでは通信できなくなるリスクがある。このため、NTTは世界中に光地上局を分散配置し、晴天の拠点を選んで通信する地理的分散を推進している。世界各地に地上局を持つスウェーデン宇宙公社（SSC Space）との提携もこの戦略の一環だという。

日本各地の光地上局はNTTの大規模データセンターの近くに置き、光ネットワーク「IOWN APN（All-Photonics Network）」で直結することだ。これにより、世界中に散らばる受信拠点を統合し、宇宙から地上のユーザーまで超高速・低遅延でデータを届けられるようにする。

NTTとNTTドコモビジネスは2026年11月、三菱電機、三菱UFJ銀行、日本政策投資銀行と、国産衛星コンステレーションによるサービスの事業化を目指す覚書も交わした。NTTは光通信技術や地上ネットワークとの連携などで貢献するという。これには、いくら高度な光通信技術があっても、衛星企業が採用してくれなければ実装に至らないという事情もありそうだ。

衛星は地上との連携があってこそさまざまな価値を提供できる。「Space IOWN」は光通信におけるNTTの技術的強みを生かしながら、「地上IOWN」のニーズも開拓していく取り組みといえる。