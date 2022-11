Windows OSの「Telnet」クライアントの使い方

C:\>telnet myserver01 ……リモートのWindows Serverへtelnet接続してみる

Microsoft Telnet クライアントへようこそ ……Telnetクライアントの表示



エスケープ文字は 'CTRL+]' です ……「エスケープ文字」については後述

Welcome to Microsoft Telnet Service ……Telnetサーバからの応答



login: user01 ……ログオン名とパスワードを入力する

password:



*===================================

Microsoft Telnet Server. ……Windows Server 2012 R2のTelnetサーバサービスの応答

*===================================

C:\Users\user01.MYSERVER01>dir ……dirコマンドを実行してみる

ドライブ C のボリューム ラベルは SERVER2012 です

ボリューム シリアル番号は 6D3F-45C2 です



C:\Users\user01.MYSERVER01 のディレクトリ



2016/09/08 13:15 <DIR> .

2016/09/08 13:15 <DIR> ..

2013/08/23 00:39 <DIR> Desktop

2016/09/08 13:15 <DIR> Documents

……(中略)……

2013/08/23 00:39 <DIR> Videos

0 個のファイル 0 バイト

11 個のディレクトリ 57,389,125,632 バイトの空き領域



C:\Users\user01.MYSERVER01>exit ……リモートからログオフする



ホストとの接続が切断されました。 ……相手側が先にクローズすると、このようなメッセージが表示される



C:\> ……ローカルのコマンドプロンプト表示