総務省は2021年9月30日、「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン(第3版)」(以下、第3版)を公表した。

3つの改訂ポイントとは

改訂のポイントは3つある。1つ目はSaaS(Software as a Service)やPaaS(Platform as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)の特性と、クラウドサービス同士の相関性を踏まえた「責任分界の在り方に関する観点」を追加したこと。

2つ目は1つ目の責任分界の在り方を踏まえてガイドラインの章構成を「SaaSやPaaS、IaaSを提供するクラウドサービス事業者が共通して実施すべき情報セキュリティ対策」「SaaSを提供するクラウドサービス事業者が実施すべき情報セキュリティ対策」「PaaSまたはIaaSを提供するクラウドサービス事業者が実施すべき情報セキュリティ対策」の3パターンに分けたこと。

