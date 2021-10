この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2021年10月20日(米国時間)、コードエディタ「Visual Studio Code」(以下、VS Code)の軽量版「Visual Studio Code for the Web」(以下、VS Code for the Web)のプレビュー版を公開した。VS Code for the Webはインストールが不要で、Webブラウザから利用できる。

VS Code for the Webの主な機能は次の通り。

クラウドツールによるローカル開発が可能に

Webブラウザで動作しているVS Code for the Web(出典:Microsoft)

File System Access APIをサポートするモダンWebブラウザ(現時点では「Microsoft Edge」と「Google Chrome」)では、Webブラウザがユーザー権限でローカルファイルシステムにアクセスできる。このため次のような場合に、VS Code for the Webをゼロインストールのローカル開発ツールとして利用できる。

