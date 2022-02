# 取りあえず仮で、変数を定義して、コードが実行できるようにしておく

layer_i = 2 # 2:出力層、1:隠れ層1、0:入力層

layer_max_i = 2 # 最後の層(=出力層)のインデックス

is_output_layer = (layer_i == layer_max_i) # 出力層か(True)、隠れ層か(False)



# 入力層/隠れ層1/出力層にある各ノードの(活性化関数の)出力値

cached_outs = [[0.05, 0.1], [0.5, 0.5, 0.5], [0.0]]

y_true = [1.0] # 正解値

grads_x = [] # 入力の勾配

# ---ここまでは仮の実装。ここからが必要な実装---



if is_output_layer:

# 出力層(損失関数の偏微分係数)

back_error = [] # 逆伝播していく誤差情報

y_pred = cached_outs[layer_i]

for output, target in zip(y_pred, y_true):

loss_der = sseloss_der(output, target) # 誤差情報

back_error.append(loss_der)

else:

# 隠れ層(次の層への入力の偏微分係数)

back_error = grads_x[-1] # 最後に追加された入力の勾配