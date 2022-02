import random



# 取りあえず仮で、空の関数を定義して、コードが実行できるようにしておく

def optimize(model, x, y, data_i, last_i, batch_i, batch_size, acm_g, lr=0.1):

" モデルを最適化する関数(子関数)。"

loss = 0.1

return model, loss, batch_i, acm_g



# ---ここまでは仮の実装。ここからが必要な実装---



def train(model, x, y, batch_size=32, epochs=10, lr=0.1, verbose=10):

"""

モデルの訓練を行う関数(親関数)。

- 引数:

model: モデルをタプル「(layers, weights, biases)」で指定する。

x: 訓練データ(各データが行、各特徴量が列の、2次元リスト値)。

y: 訓練ラベル(各データが行、各正解値が列の、2次元リスト値)。

batch_size: バッチサイズ。何件のデータをまとめて処理するか。

epochs: エポック数。全データ分で何回、訓練するか。

lr: 学習率(learning rate)。最適化を進める量を調整する。

verbose: 訓練状況を何エポックおきに出力するか。

- 戻り値:

損失値の履歴を返す。これを使って損失値の推移グラフが描ける。

"""

loss_history = [] # 損失値の履歴



data_size = len(y) # 訓練データ数

data_indexes = range(data_size) # 訓練データのインデックス



# 各エポックを処理

for epoch_i in range(1, epochs + 1): # 経過表示用に1スタート



acm_loss = 0 # 損失値を蓄積(accumulate)していく



# 訓練データのインデックスをシャッフル(ランダムサンプリング)

random_indexes = random.sample(data_indexes, data_size)

last_i = random_indexes[-1] # 最後の訓練データのインデックス



# 親関数で管理すべき変数

acm_g = (None, None) # 重み/バイアスの勾配を蓄積していくため

batch_i = 0 # バッチ番号をインクリメントしていくため



# 訓練データを1件1件処理していく

for data_i in random_indexes:



# 親子に分割したうちの子関数を呼び出す

model, loss, batch_i, acm_g = optimize(

model, x, y, data_i, last_i, batch_i, batch_size, acm_g, lr)



acm_loss += loss # 損失値を蓄積



# エポックごとに損失値を計算。今回の実装では「平均」する

layers = model[0] # レイヤー構造

out_count = layers[-1] # 出力層のノード数

# 「訓練データ数(イテレーション数×バッチサイズ)×出力ノード数」で平均

epoch_loss = acm_loss / (data_size * out_count)



# 訓練状況を出力

if verbose != 0 and \

(epoch_i % verbose == 0 or epoch_i == 1 or epoch_i == EPOCHS):

print(f'[Epoch {epoch_i}/{EPOCHS}] train_loss: {epoch_loss}')



loss_history.append(epoch_loss) # 損失値の履歴として保存



return model, loss_history





# サンプル実行用の仮のモデルとデータ

layers = [2, 2, 2]

weights = [

[[0.15, 0.2], [0.25, 0.3]],

[[0.4, 0.45], [0.5,0.55]]

]

biases = [[0.35, 0.35], [0.6, 0.6]]

model = (layers, weights, biases)

x = [[0.05, 0.1]]

y = [[0.01, 0.99]]



# モデルを訓練する

BATCH_SIZE = 2 # バッチサイズ

EPOCHS = 1 # エポック数

LEARNING_RATE = 0.02 # 学習率(lr)

model, loss_history = train(model, x, y, BATCH_SIZE, EPOCHS, LEARNING_RATE)

# 出力例:

# [Epoch 1/1] train_loss: 0.05