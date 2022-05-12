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GitHubは2022年5月9日（米国時間）、「GitHub Actions」でジョブサマリー機能が利用可能になり、各ジョブによって生成される実行サマリーにカスタムMarkdownコンテンツを出力できるようになったと発表した。
カスタムMarkdownコンテンツは、テスト結果の集計と表示、レポートの作成、ログに依存しないカスタム出力など、さまざまな創造的な目的に使用できるという。
ジョブサマリーを作成するには、Markdownコンテンツを「$GITHUB_STEP_SUMMARY」という新しく導入された環境変数に出力すればよい。このファイルに追加されたMarkdownコンテンツは、Actionsの実行サマリーページに表示される。
steps: - name: Adding markdown run: echo '### Hello world! :rocket:' >> $GITHUB_STEP_SUMMARY
ジョブサマリーを追加する操作は、「$GITHUB_ENV」変数を使用して環境変数を定義する方法とよく似ている。
GitHubは、アクション作成者がジョブサマリーを簡単に生成できるように、npmパッケージ「@actions/core」にも新しいヘルパーユーティリティーを追加した。
import * as core from '@actions/core' await core.summary .addHeading('Test Results') .addCodeBlock(generateTestResults(), "js") .addTable([ [{data: 'File', header: true}, {data: 'Result', header: true}], ['foo.js', 'Pass '], ['bar.js', 'Fail '], ['test.js', 'Pass '] ]) .addLink('View staging deployment!', 'https://github.com') .write()
アクション作成者はこの新しいユーティリティーによって、Markdownの個々の行またはブロックを簡単に追加できる。
またGitHubは、テーブルも簡単に生成できるようにした。これもよく行われる操作だと想定したからだ。
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