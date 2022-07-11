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» 2022年07月11日 16時40分 公開

「Windows Terminal Preview 1.15」リリース、新機能「マークモード」と「スクロールマーク」は便利？バージョン1.14は安定版に

Microsoftは「Windows Terminal Preview 1.15」をリリースした。主な新機能は「マークモード」と「スクロールマーク」だ。

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　Microsoftは2022年7月6日（米国時間）、「Windows Terminal Preview 1.15」をリリースした。主な新機能は「マークモード」と「スクロールマーク」だ。

　併せて安定板である「Windows Terminal」の最新版をバージョン1.14に移行したと発表した。

　Windows TerminalとWindows Terminal Previewは、Microsoft StoreまたはGitHubのリリースページからインストールできる。Windows Terminal Preview 1.15の新機能は次の通り。

マークモードでバッファー内のテキストを選択できる

　テキストバッファー内の任意のテキストをキーボード操作で選択できるマークモードが追加された。

　［Ctrl］＋［Shift］＋［M］キーでマークモードに入り、［Esc］キーでマークモードを終了する。

　マークモードでは、矢印キーで開始位置に移動し、［Shift］キーを押しながら矢印キーを使って選択できる。［Ctrl］＋［A］キーでバッファー内の全テキストを選択できる。

マークモードのデモ動画（クリックで再生、提供：Microsoft）

スクロールマークが利用できる

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