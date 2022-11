この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2022年11月3日(米国時間)、WindowsやLinux、macOSに対応するクロスプラットフォームエディタ「Visual Studio Code」(以下、VS Code)の最新版「October 2022」リリース(バージョン1.73)を公開した。

VS Codeバージョン1.73では、ワークベンチ、言語、「VS Code for the Web」、アクセシビリティー、拡張機能のサポートなどの機能が追加、改善されている。

ワークベンチ

検索するフォルダの指定と除外機能

検索結果のツリー表示で、フォルダを右クリックして表示されるコンテキストメニューに2つのオプションが追加された。

Restrict Search to Folder(検索をフォルダに制限)

このオプションを選択すると、選択されたフォルダのパスが[files to include](含めるファイル)テキストボックスに追加される。そして、このテキストボックスにパスを追加すると、検索結果が、テキストボックス内で列挙されたパスまたはパターンに適合されるもの制限される。

Exclude Folder from Search(フォルダを検索から除外)

このオプションを選択すると、選択されたフォルダのパスが[files to exclude](除外するファイル)テキストボックスに追加される。そして、このテキストボックスにパスを追加すると、列挙されたパスまたはパターンに適合するものが検索結果から除外される。

コマンドセンターモードのショートカットを追加

コマンドセンター(コマンドランチャーをウィンドウタイトルとともに表示する)に新しい最上部セクションが追加され、ファイルへのナビゲート、コマンドなどの実行方法を簡単に見つけられるようになった。

この短いコマンドセンターモードのリストは、キーバインドのヒントも提供しており、コマンドセンター全体を参照しなくても、最もよく使うモードに直接移行できる([Go to File]《ファイルに移動する》など)。

コマンドセンターのUIは、既定ではタイトルバーに表示されておらず、表示するには「Window: Command Center」(window.commandCenter)設定を使うか、タイトルバーを右クリックして[Command Center](コマンドセンター)にチェックを入れる。

マージエディタの改良

Gitにおけるコンフリクト(競合)を解決するためのマージエディタが改良され、幾つかのバグ修正や新機能が追加された。

