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» 2023年03月03日 08時00分 公開

「Visual Studio 2022 17.6 Preview 1」新機能、リモートエクスプローラーの詳細をチェックリモートマシン上のファイルの表示、アップロード、ダウンロードなどが可能

Microsoftは、2023年2月末にリリースした「Visual Studio 2022バージョン17.6 Preview 1」（VS 17.6 Preview 1）の新機能であるリモートエクスプローラーを紹介した。

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　Microsoftは2023年2月27日（米国時間）、「Visual Studio 2022バージョン17.6 Preview 1」（以下、VS 17.6 Preview 1）の新機能であるUNIX用リモートエクスプローラーを紹介した。

　UNIX用リモートエクスプローラー（下のツールウィンドウ）では、Visual Studioインスタンスの接続マネージャーを介して接続されているリモートマシン上のファイルやフォルダを参照したり、リモートマシンに対してファイルやフォルダをアップロード、ダウンロードしたりできる。

リモートマシン上のファイルを表示できるリモートエクスプローラー（提供：Microsoft）

リモートエクスプローラーにアクセスするには

　リモートエクスプローラーにアクセスするには、VS 17.6 Preview 1をダウンロードする際に、「Visual Studio Installer」でワークロードとして「C++を使用したLinuxおよび埋め込み開発」を選択し、オプション項目として「Linux用リモートファイルエクスプローラー」にチェックが入っていることを確認する。

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