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Microsoftは2023年2月27日（米国時間）、「Visual Studio 2022バージョン17.6 Preview 1」（以下、VS 17.6 Preview 1）の新機能であるUNIX用リモートエクスプローラーを紹介した。

UNIX用リモートエクスプローラー（下のツールウィンドウ）では、Visual Studioインスタンスの接続マネージャーを介して接続されているリモートマシン上のファイルやフォルダを参照したり、リモートマシンに対してファイルやフォルダをアップロード、ダウンロードしたりできる。

リモートエクスプローラーにアクセスするには

リモートエクスプローラーにアクセスするには、VS 17.6 Preview 1をダウンロードする際に、「Visual Studio Installer」でワークロードとして「C++を使用したLinuxおよび埋め込み開発」を選択し、オプション項目として「Linux用リモートファイルエクスプローラー」にチェックが入っていることを確認する。

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