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» 2023年07月03日 08時00分 公開

「AWS AppFabric」が一般提供開始、幅広いSaaSをノーコードで接続し、管理や保護を効率化生成AIで生産性向上も実現

Amazon Web Servicesは、幅広いSaaSアプリケーションや生産性スイートをコーディングなしで簡単に接続し、管理やセキュリティを向上させることができる新サービス「AWS AppFabric」を発表した。将来のリリースでは、「Amazon Bedrock」に基づく生成AI機能も利用可能になる。

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　Amazon Web Services（AWS）は2023年6月28日（米国時間）「AWS AppFabric」（以下、AppFabric）を発表した。AppFabricは、幅広いSaaS（Software as a Service）アプリケーションや生産性スイートをコーディングなしで簡単に接続し、管理やセキュリティを向上させることができる。将来のリリースでは生成AI（人工知能）機能を用いて、これらのアプリケーションをより生産的に活用できるようになる。

　AppFabricは「Microsoft 365」「Google Workspace」に対応しており、AppFabricに統合されているSaaSアプリケーションには、「Asana」「Atlassian Jira Suite」「Dropbox」「Miro」「Okta」「Slack」「Smartsheet」「Webex by Cisco」「Zendesk」「Zoom」がある。

　また、AppFabricと互換性があるセキュリティツールとして、「Logz.io」「Netskope」「NetWitness」「Rapid7」「Splunk」がある。

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