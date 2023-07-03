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Amazon Web Services（AWS）は2023年6月28日（米国時間）「AWS AppFabric」（以下、AppFabric）を発表した。AppFabricは、幅広いSaaS（Software as a Service）アプリケーションや生産性スイートをコーディングなしで簡単に接続し、管理やセキュリティを向上させることができる。将来のリリースでは生成AI（人工知能）機能を用いて、これらのアプリケーションをより生産的に活用できるようになる。
AppFabricは「Microsoft 365」「Google Workspace」に対応しており、AppFabricに統合されているSaaSアプリケーションには、「Asana」「Atlassian Jira Suite」「Dropbox」「Miro」「Okta」「Slack」「Smartsheet」「Webex by Cisco」「Zendesk」「Zoom」がある。
また、AppFabricと互換性があるセキュリティツールとして、「Logz.io」「Netskope」「NetWitness」「Rapid7」「Splunk」がある。
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