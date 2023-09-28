Microsoft、2023年9月版のVisual Studio CodeのPythonおよびJupyter拡張機能をリリース ： 環境変数を使ったターミナルの起動の展開などが可能に

Microsoftは 2023年9月版のVisual Studio CodeのPythonおよびJupyter拡張機能をリリースした。今回の主なリリース内容は「Python.Createコマンドに “Recreate”または“Use Existing”オプション追加」「環境変数を使用した実験的なターミナルの有効化」「コミュニティーから提供されたyapf拡張機能」の3点だ。