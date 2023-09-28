Microsoft、2023年9月版のVisual Studio CodeのPythonおよびJupyter拡張機能をリリース：環境変数を使ったターミナルの起動の展開などが可能に
Microsoftは 2023年9月版のVisual Studio CodeのPythonおよびJupyter拡張機能をリリースした。今回の主なリリース内容は「Python.Createコマンドに “Recreate”または“Use Existing”オプション追加」「環境変数を使用した実験的なターミナルの有効化」「コミュニティーから提供されたyapf拡張機能」の3点だ。
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Microsoftは2023年9月8日、 2023年9月版の「Visual Studio Code」（以下、VS Code）の「Python」および「Jupyter」の拡張機能をリリースした。今回の主なリリース内容は以下の3点である。
- Python.Createコマンドに“Recreate”または“Use Existing”のオプションを追加
- 環境変数を使用した実験的なターミナルの有効化
- コミュニティーから提供されたyapf拡張機能
Pythonを使用する際に“Recreate”または“Use Existing”オプションを選択
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