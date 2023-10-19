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Google Cloudは2023年10月12日（米国時間）、フルマネージドのPostgreSQL互換データベース（DB）サービス「AlloyDB for PostgreSQL」のダウンロード版である「AlloyDB Omni」の一般提供を開始したと発表した。

PostgreSQLは、オープンソースの代表的なリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）の一つ。2022年5月に発表されたAlloyDB for PostgreSQLは、PostgreSQLと完全互換である他、Google Cloudインフラとの統合度を高めることなどにより、PostgreSQLよりもパフォーマンスと可用性を向上させている。

このクラウドベースのAlloyDBサービスのダウンロード版であるAlloyDB Omniは、以下のようなワークロードを抱える顧客向けに提供されており、データセンター、ノートPC、エッジ、クラウドなど、どこでも実行できるように設計されている。

規制やデータ主権要件により、実行場所がオンプレミスデータセンターに制限されているワークロード

エッジで実行する必要があるワークロード

地理的または歴史的な理由から、複数のクラウドで実行しているワークロード

AlloyDB Omniは以下の特徴を備えている。

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