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Google Cloudは2023年10月12日（米国時間）、フルマネージドのPostgreSQL互換データベース（DB）サービス「AlloyDB for PostgreSQL」のダウンロード版である「AlloyDB Omni」の一般提供を開始したと発表した。
PostgreSQLは、オープンソースの代表的なリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）の一つ。2022年5月に発表されたAlloyDB for PostgreSQLは、PostgreSQLと完全互換である他、Google Cloudインフラとの統合度を高めることなどにより、PostgreSQLよりもパフォーマンスと可用性を向上させている。
このクラウドベースのAlloyDBサービスのダウンロード版であるAlloyDB Omniは、以下のようなワークロードを抱える顧客向けに提供されており、データセンター、ノートPC、エッジ、クラウドなど、どこでも実行できるように設計されている。
AlloyDB Omniは以下の特徴を備えている。
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