ニュース
» 2023年10月19日 08時00分 公開

Google Cloud、PostgreSQL互換DBサービスのダウンロード版「AlloyDB Omni」を正式リリーストランザクションワークロードをPostgreSQLより高速に実行

Google Cloudは、フルマネージドのPostgreSQL互換データベースサービス「AlloyDB for PostgreSQL」のダウンロード版である「AlloyDB Omni」の一般提供を開始した。

[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　Google Cloudは2023年10月12日（米国時間）、フルマネージドのPostgreSQL互換データベース（DB）サービス「AlloyDB for PostgreSQL」のダウンロード版である「AlloyDB Omni」の一般提供を開始したと発表した。

　PostgreSQLは、オープンソースの代表的なリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）の一つ。2022年5月に発表されたAlloyDB for PostgreSQLは、PostgreSQLと完全互換である他、Google Cloudインフラとの統合度を高めることなどにより、PostgreSQLよりもパフォーマンスと可用性を向上させている。

　このクラウドベースのAlloyDBサービスのダウンロード版であるAlloyDB Omniは、以下のようなワークロードを抱える顧客向けに提供されており、データセンター、ノートPC、エッジ、クラウドなど、どこでも実行できるように設計されている。

  • 規制やデータ主権要件により、実行場所がオンプレミスデータセンターに制限されているワークロード
  • エッジで実行する必要があるワークロード
  • 地理的または歴史的な理由から、複数のクラウドで実行しているワークロード

　AlloyDB Omniは以下の特徴を備えている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

＠IT

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。