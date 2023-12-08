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MetaとIBMは2023年12月5日（米国時間）、50以上の創設メンバーおよび協力者と共同で「AI Alliance」を立ち上げたと発表した。
AI Allianceの立ち上げに加わったこれらの組織には、産業界、政府機関、学界をリードする組織が名を連ねている。AMD、Dell Technologies、Intel、Oracle、Red Hat、ソニーグループ、Hugging Face、Stability AI、Linux Foundation、NASA（米国航空宇宙局）、CERN（欧州原子核研究機構）、コーネル大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、MOCアライアンス（ボストン大学とハーバード大学が運営）、カリフォルニア大学バークレー校、東京大学、慶応大学などだ。
AI Allianceを構成するメンバーの年間の研究開発費は合計800億ドル以上、メンバーのうち学術機関が支援する学生数は40万人以上、構成メンバー全体のスタッフ数は100万人以上となっている。
AI Allianceは、「オープンイノベーションに根ざした安全で責任あるAI（人工知能）を推進するために協力する、技術創造者、開発者、採用者のコミュニティー」をうたっており、AIの進歩と活用に関して次のような認識を表明している。
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