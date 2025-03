ingress: enabled: true host: null # 特定のホスト名でWebページにアクセスするには上記hostの値をopen-webui.localのようにホスト名のFQDNにする。 # host: "open-webui.local" extraEnvVars: # デバッグメッセージの出力設定 - name: GLOBAL_LOG_LEVEL value: "DEBUG" - name: OLLAMA_DEBUG value: "1" # パフォーマンスの向上の設定 - name: ENABLE_AUTOCOMPLETE_GENERATION value: "false" - name: ENABLE_TAGS_GENERATION value: "false" - name: ENABLE_SEARCH_QUERY_GENERATION value: "false" - name: ENABLE_RETRIEVAL_QUERY_GENERATION value: "false" # Arenaモデルの無効化 - name: ENABLE_EVALUATION_ARENA_MODELS value: "false" # pipelineのOpenAPI Key(組み込みpipelineのdefault値) - name: OPENAI_API_KEY value: "0p3n-w3bu!" # Ollama(推論エンジン)の設定 ollama: enabled: true # Ollamaも一緒にインストール persistentVolume: # 永続化ストレージを利用 enabled: true # Apache Tikaによるファイルのパースを設定 tika: image: tag: 3.1.0.0-full enabled: true