この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Canonicalは、2024年3月14日（米国時間）、Kubernetes 1.30に基づく新たなKubernetesディストリビューション「Canonical Kubernetes」のβ版を発表した。

Canonicalはこれまでエンタープライズ向けKubernetesディストリビューションである「Charmed Kubernetes」と小規模環境やエッジ向けディストリビューションの「MicroK8s」を提供してきた。

Canonical Kubernetesは、これら2つのディストリビューションの経験を生かし、両者の特性を取り入れたCNCF（Cloud Native Computing Foundation）準拠の新たなディストリビューションだ。Canonical Kubernetesは今後、Charmed KubernetesおよびMicroK8sリリースの基盤になるという。

Canonical Kubernetesの特徴 シングルノードクラスタの構築方法

Canonical Kubernetesは、MicroK8sのように簡単にインストール可能であり、Charmed Kubernetesのような自動パッチアップグレードなどの高度なセキュリティ機能を提供する。クラスタに新しいノードを追加する手間も、最小限に抑えられている。また高可用性を迅速に設定することもできるという。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。