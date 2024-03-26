Microsoftは、特定のクラウドに依存しないオープンソースのKubernetesネットワークオブザーバビリティプラットフォーム「Retina」をリリースした。
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Microsoftは2024年3月19日（米国時間）、特定のクラウドに依存しないオープンソースのKubernetesネットワークオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム「Retina」をリリースした。Retinaは、コンテナネットワークインタフェース（CNI）、OS、クラウドにかかわらず、Kubernetesのワークロードトラフィックを可視化、観測、デバッグ、分析できる。
Microsoftによると、Retinaはアプリケーションとネットワークの健全性とセキュリティを監視するための一元化されたハブとして機能するという。また、DevOps、SecOps、コンプライアンスのユースケースに取り組むクラスタネットワーク管理者、クラスタセキュリティ管理者、DevOpsエンジニアに、実用的な洞察を提供できるとしている。
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