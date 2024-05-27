Microsoftは「System Center」ファミリーの最新バージョン「System Center 2025」のリリース内容と提供開始時期を発表した。Windows Server 2025の管理サポートなどの機能が追加される。
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Microsoftは2024年5月13日（米国時間）、「Microsoft System Center」ファミリーの最新バージョン「System Center 2025」のリリース内容と提供開始時期を発表した。
System Centerは、Microsoftが開発するITインフラ運用管理製品群。
MicrosoftはSystem Centerの全プロダクト、すなわちVMM（Visual Machine Manager）、DPM（Data Protection Manager）、SCOM（System Center Operations Manager）、SM（Service Manager）およびSCO（System Center Orchestrator）の2025バージョンを2024年第4四半期までに一般提供する。このリリースには、インフラのモダナイズ支援、異種ITインフラの管理、セキュリティ確保といった機能の強化が含まれているという。
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