調査会社SlashDataは、世界のソフトウェア開発者の現状調査レポート「State of the Developer Nation 26th Edition」のうち、開発者による新興技術の採用状況と、開発者の仕事への満足度についてそれぞれまとめた無料レポートの概要を公式ブログで紹介した。
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調査会社SlashDataは2024年7月16日（米国時間）、世界のソフトウェア開発者（以下、開発者）の現状調査レポート「State of the Developer Nation 26th Edition」のうち、開発者による新興技術の採用状況と、開発者の仕事への満足度についてそれぞれまとめた無料レポートの概要を公式ブログで紹介した。
同調査は、2024年第1四半期に世界135カ国の開発者を対象に行われ、1万人以上の回答を得た。開発者による新興技術の採用状況と、開発者の仕事への満足度に関する各レポートの概要は以下の通り。
SlashDataは、さまざまな新興技術のエンゲージメント率と採用率の各中央値を縦軸、横軸に取った4象限を設け、これに個々の技術をプロットした図と新興技術への開発者のエンゲージメントのグラフを次のように紹介している。
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