l = [1, 2, 3, 4, 5]



result = [sum(l[:n+1]) for n in range(len(l))] # 累積和を求める

print(result) # [1, 3, 6, 10, 15]



from itertools import accumulate



result = accumulate(l) # accumulate()の戻り値はイテレータ

print(result) # <itertools.accumulate object at 0x109fc9df0>



for n in result:

print(n)

# 出力結果:

#1

#3

#6

#10

#15



result = accumulate(l)

mylist = list(result) # イテレータをリストに変換

print(mylist) # [1, 3, 6, 10, 15]



# functionパラメーターに関数を渡すと累積和以外の計算も可能

result = accumulate(l, lambda x, y: x * y) # 累積積を計算

print(list(result)) # [1, 2, 6, 24, 120]



# 上と同じことをoperatorモジュールを使って記述する

import operator



result = accumulate(l, operator.mul) # 累積積を計算

print(list(result)) # [1, 2, 6, 24, 120]



# initialパラメーターに初期値を指定

result = accumulate(l, initial=100) # 初期値100にリストの内容を累積的に加算していく

print(list(result)) # [100, 101, 103, 106, 110, 115]



import pandas as pd

s = pd.Series(l)

print(s)

# 出力結果:

#0 1

#1 2

#2 3

#3 4

#4 5

#dtype: int64



result = s.cumsum() # pandasのSeries.cumsumメソッドでも同様の処理が可能

print(result)

# 出力結果:

#0 1

#1 3

#2 6

#3 10

#4 15

#dtype: int64



df = pd.DataFrame([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])

result = df.cumsum() # DataFrameのcumsumメソッドで列ごとに累積和を計算

print(result)

# 出力結果:

# 0 1

#0 1 2

#1 4 6

#2 9 12



result = df.cumsum(axis=1) # axis=1を指定すると行ごとに累積和を計算

print(result)

# 出力結果:

# 0 1

#0 1 3

#1 3 7

#2 5 11



# DataFrame.cumprodメソッドは累積積を計算

result = df.cumprod()

print(result)

# 出力結果:

# 0 1

#0 1 2

#1 3 8

#2 15 48