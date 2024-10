この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Alibaba Groupのインテリジェントコンピューティング研究所は2024年9月25日(中国時間)、キャラクタービデオ合成モデル「MIMO」(Mimic anyone anywhere in complex Motions with Object interactions)を発表した。キャラクタービデオ合成とは、実写映像にアニメーションキャラクターや3DCG(コンピューターグラフィックス)キャラクターを組み合わせる映像制作技術。MIMOを使うと、キャラクタービデオの柔軟性や制御性を大幅に向上できるという。

MIMOのどこがすごいのか?

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。