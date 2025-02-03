2024年第3四半期のクラウドインフラ支出、前年比115.3％増の573億ドルで過去最高を記録：日本のクラウドインフラ支出も増加
IDCは2024年第3四半期のクラウド／非クラウドインフラハードウェア支出の動向を発表した。2024年第3四半期のクラウドインフラ支出は、前年同期比115.3％増の573億ドルとなった。
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調査会社のIDCは2025年1月17日（米国時間）、2024年第3四半期の専用／共有クラウド、および非クラウドインフラハードウェア支出の動向を発表した。
IDCは専用クラウドと共有クラウドを、次のように定義している。
- 専用クラウド：1つの企業または企業グループ内で共有されるクラウドを指す。クラウドサービスプロバイダー側のインフラで展開される場合と、顧客側のインフラで展開される場合の2通りがある
- 共有クラウド：パブリッククラウドサービス（企業のデータセンターに展開されたITインフラの拡張や置き換えのために設計されたさまざまなサービスを含む）や、各種デジタルサービス（メディア／コンテンツ配信、共有、検索、ソーシャルメディア、電子商取引など）に使われるクラウドを指す
日本の支出も増加 クラウドインフラと非クラウドインフラ支出の推移
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