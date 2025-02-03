2024年第3四半期のクラウドインフラ支出、前年比115.3％増の573億ドルで過去最高を記録日本のクラウドインフラ支出も増加

IDCは2024年第3四半期のクラウド／非クラウドインフラハードウェア支出の動向を発表した。2024年第3四半期のクラウドインフラ支出は、前年同期比115.3％増の573億ドルとなった。

» 2025年02月03日 08時00分 公開
[＠IT]

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　調査会社のIDCは2025年1月17日（米国時間）、2024年第3四半期の専用／共有クラウド、および非クラウドインフラハードウェア支出の動向を発表した。

　IDCは専用クラウドと共有クラウドを、次のように定義している。

  • 専用クラウド：1つの企業または企業グループ内で共有されるクラウドを指す。クラウドサービスプロバイダー側のインフラで展開される場合と、顧客側のインフラで展開される場合の2通りがある
  • 共有クラウド：パブリッククラウドサービス（企業のデータセンターに展開されたITインフラの拡張や置き換えのために設計されたさまざまなサービスを含む）や、各種デジタルサービス（メディア／コンテンツ配信、共有、検索、ソーシャルメディア、電子商取引など）に使われるクラウドを指す

日本の支出も増加　クラウドインフラと非クラウドインフラ支出の推移

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