ABI Researchは2025年2月13日(米国時間)、66のテクノロジー市場の統計をまとめたレポート「66 Must-Know Tech Stats For 2025: Markets On The Rise & Decline」を公開した。

ABI ResearchのCRO(最高研究責任者)であるスチュアート・カーラウ氏は、「世界経済がさまざまな継続的な課題に直面する一方で、安定を見い出そうとしている今、テクノロジー実装者とイノベーターは、極めて重要な局面に直面している。市場の力学が変化し、地政学的な不確実性が高まる中、戦略的な意思決定が今後の道を左右する」とした上で、「組織が成長を遂げるためには、新興テクノロジーのトレンドを取り入れ、状況に即応する投資戦略を取り、戦略的パートナーシップを構築する必要がある。データに基づく知見を活用することで、企業は投資利益率(ROI)を最適化し、混乱への耐性を強化できる」と述べている。

ABI Researchは、成長するテクノロジー市場や縮小するテクノロジー市場のハイライトを次のように挙げている。

成長するテクノロジー市場、縮小するテクノロジー市場とは

成長するテクノロジー クラウド&AI統合 エンタープライズ向け大規模言語モデル(LLM)への支出は年平均成長率(CAGR)35%という驚異的な成長を遂げ、AI(人工知能)主導のビジネスイノベーションを推進すると予想されている。 5G 固定無線アクセス(FWA:Fixed Wireless Access)市場は、事業者のサービス収益化モデルのシフトに伴い、2029年までに2億6500万契約に急増するだろう。 スマートウェアラブル スマートリングの出荷台数は、健康管理、決済、セキュリティ用途の普及が後押しすることで、2024年には26%増加すると予測されている。 サステナビリティテクノロジー 2029年までに、EU(欧州連合)は新たなデジタルプロダクトパスポート(DPP)の40%を占めるようになり、サプライチェーンの透明性向上や循環型経済の取り組みを強化する。 縮小するテクノロジー 仮想ネットワーク機能(VNF) クラウドネイティブソリューションが主流となる中、VNF(Virtual Network Functions)の収益は2023年から2029年の間に1億5000万ドル減少すると予測される。 生体認証付き決済カード 多額の投資にもかかわらず、生体認証カードの普及は限定的であり、2029年までに決済カード全体のわずか0.067%のシェアにとどまるだろう。 プラグインハイブリッド車(PHEV) 各国政府が補助金を段階的に廃止し、完全電気自動車(EV)の普及を推進する中、PHEVの市場シェアは2029年までにEV全体の20%に低下するだろう。 ビジョンAI 大規模ビジョンモデル(LVM)は商業化の面で苦戦を強いられており、2030年までコンピュータビジョンが優位を維持する見込みだ。