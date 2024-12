この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

市場調査会社のABI Researchは2024年12月12日(米国時間)、期待が高いものの、2025年には実現しないと予想される技術トレンドを4つ取り上げて解説した。

その内訳は、「AI-RAN」の広範な展開、消費者向けスマートグラスの大規模な普及、ヒューマノイド(ヒト型ロボット)の席巻、半導体生産のオンショアリング(国内回帰)だ。

ABI Researchは、同日公開した新しいホワイトペーパー「101 Tech Trends That Will -- And Won't -- Shape 2025」の中で、2025年に実現する53の技術トレンドと、実現しない48のトレンドを特定している。上に挙げた4つのトレンドは、後者の48のトレンドの中から取り上げられた。

ABI Researchが2025年に実現しないと予想する4つの技術トレンドは、以下の通り。

2025年の普及は難しそう、でも夢がある「実現しない」4つの技術トレンド

