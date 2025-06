function main():bool {



$project_name = "poimap"; // プロジェクト名



// クエリパラメータからidを取得

$id = filter_input(INPUT_GET, "id", FILTER_VALIDATE_REGEXP, [

"options" => ["regexp" => '/^[a-z\d\-_]+$/'],

]);

if (empty($id)) {

throw new RuntimeException("不正なIDが指定されました", 400);

}



// idに対応するファイルパスを取得

$src_dir = "/home/site/wwwroot/data/sqlite_db"; // コピー元

$dest_dir = "/var/opt/$project_name/data/sqlite_db"; // コピー先

$file_name = "poi_{$id}.db"; // コピー対象のファイル名



// ソースファイルが存在するか確認

if (!file_exists("$src_dir/$file_name")) {

throw new RuntimeException("ソースファイルが見つかりません", 400);

}



// コピー先ディレクトリが存在しない場合は作成

if (!is_dir($dest_dir)) {

if (!mkdir($dest_dir, 0755, true)) {

throw new RuntimeException("コピー先ディレクトリの作成に失敗しました", 500);

}

}



// ファイルをコピー

if (!copy("$src_dir/$file_name", "$dest_dir/$file_name")) {

throw new RuntimeException("ファイルのコピーに失敗しました", 500);

}



return true;

}



try {

if (main()) {

$result = [

"status" => "success", // 正常終了

"message" => "ファイルの更新に成功しました"

];

} else {

throw new RuntimeException("ファイルの更新に失敗しました", 500);

}

} catch (RuntimeException $ex) {

error_log($ex->getMessage(), 0); // エラーログに記録

$result = [

"status" => "error", // エラー

"message" => $ex->getMessage(),

];

http_response_code($ex->getCode() ?: 500); // HTTPステータスコードを設定



} finally {

header('Content-Type: application/json; charset=UTF-8');

echo json_encode($result);

}