# restrict-by-ip.conf: クライアントIPアドレスごとのアクセス許可/拒否を決定する



# 取引先のIPv4アドレス(1つ)を許可

allow 192.0.2.3;



# ISP1から割り当てられたIPv4(複数)を許可/拒否

deny 198.51.100.14; # このIPのみ拒否

allow 198.51.100.8/29; # その他のサブネット内IPは許可



# ISP2から割り当てられたIPv6の一部を許可

allow 2001:db8:2:3:4:5::/96;



# 上記以外は全て拒否

deny all;