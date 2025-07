#!/usr/bin/env bash



# このシェルスクリプトのパス

export MY_OWN_SCRIPT_PATH=$(readlink -f "${BASH_SOURCE[0]}")



# NGINXのconfファイルの基になるテンプレートファイル

TEMPLATE_CONF="/home/custom/etc/nginx/inc/template/template-admin-allowed-ip-addrs.conf"



# NGINXのconfファイルの出力先

TARGET_CONF="/home/custom/etc/nginx/inc/admin-allowed-ip-addrs.conf"



# 環境変数「ADMIN_ALLOWED_IP_ADDRS」の値の例:

# 192.0.2.10;198.51.100.0/24;2001:db8:7:6::/64



if [ -n "$ADMIN_ALLOWED_IP_ADDRS" ]; then # 環境変数が設定済みで、かつ

if [ -f "$TEMPLATE_CONF" ]; then # テンプレートファイルが存在する場合……



# ADMIN_ALLOWED_IP_ADDRSからIPアドレス一覧を取得 |

# セミコロンを改行に変換して1行ずつ展開 |

# 空行を削除 |

# NGINXのallowディレクティブに変換

# 環境変数「TEMP_ALLOWED_IP_ADDRS」に代入

export TEMP_ALLOWED_IP_ADDRS=$(echo "$ADMIN_ALLOWED_IP_ADDRS" | \

tr ';' '

' | \

sed '/^$/d' | \

sed 's/^.*$/allow \0;/')



# テンプレートに記載の環境変数を置き換えつつ、対象のconfファイルを生成

envsubst < $TEMPLATE_CONF > $TARGET_CONF

fi

fi