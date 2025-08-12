グローバルに活躍するエンジニアを紹介する本連載。今回は、香港から来日し、OGIXでスマートフォン向けゲームの開発に携わるエンジニア、Sin Wing Hei（シン・ウィン・ヘイ、以下シンさん）さんにお話を伺う。

香港で少年時代を過ごしたシンさんは、ボーイスカウト活動を通して「どんな環境でも生き抜くスキル」を養った。勉強は苦手と語りつつも、PCとの出会いが彼の人生の方向を少しずつ変えていく――。

聞き手は、AppleやDisneyなどの外資系企業でマーケティングを担当し、グローバルでのビジネス展開に深い知見を持つ阿部川“Go”久広。

サッカー好きだったんですけどね

シンさんは1996年10月17日生まれ、香港サイド出身のエンジニアである。現在29歳になる彼が日本に来てから、既に10年が経過しているという。

家族は両親と4歳上の兄、そして双子の弟との5人家族。兄は香港で広告系の会社に勤務しており、弟は日本で音響スタッフとして働き、シンさんと一緒に住んでいる。

「弟と私は顔が似ているので、実は弟はいなくて、私が2人いるんじゃないか、みたいに思うこともあります。弟と私の区別がつかないとき？ かっこいい方が私です（どや）」（シンさん）

故郷の香港についてシンさんは、「狭くて、暑くて、湿度が高い」と率直な感想を述べる。しかし、その狭さ故に「行きたい場所はどこでも1〜2時間くらいで行ける」と、利便性というメリットも挙げる。

シンさんは、少年時代の自分を「内向的な性格だった」と振り返るが、気の合う友人とは活発に外で遊び、特にサッカーに熱中していた。サッカーは兄の影響で始め、中学1年から高校1年までの4年間、学校のチームで活動した。「弱くて試合に出られなかった」と述べつつも、「好きだったんですけどね」とサッカーへの愛情を示す。

母親の勧めで、中学の3年間はボーイスカウトに参加した。母親は「どんな環境でも生き抜けるスキルを身に付けるため」にボーイスカウトを勧め、シンさん自身も「結構面白かった」と語る。香港ではキャンプする人が少ない中で、ボーイスカウトの活動は「普通の生活では得にくいスキル」を身に付ける貴重な機会だった。実際にキャンプに出掛けたり、ゴミ拾いのイベントに参加したりと、活動に積極的に取り組んだという。