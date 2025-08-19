この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

生成AI（人工知能）の進化が著しい昨今、「コードの一部をAIに書かせる」など、業務に活用しているエンジニアがいる一方で、業務での活用は限定的、もしくは皆無というエンジニアも多数存在する。その違いは、どこにあるのだろうか。

Value marketが行ったITエンジニア609人を対象とした意識調査によると、生成AI（人工知能）による業務代替の時期について、全体の35.2％が「4年以内」と予測していることが明らかになった。

一方で、生成AIを「本格的に活用している」と回答したエンジニアは28.4％にとどまり、多くのエンジニアがAIの可能性を感じながらも、実際の業務活用はまだ限定的であることが示されている。

生成AIによる業務代替への予測

今回の調査で最も注目すべきは、業務の50％以上が生成AIに代替される時期についての予測である。「既に始まっている」（12.0％）、「1〜2年以内」（9.4％）、「3〜4年以内」（13.8％）を合わせると、全体の35.2％が4年以内に大きな変化が起こると考えている。

しかし、最も多い回答は「分からない」（21.5％）であり、AIの進化が予測困難であるという見方も多数を占めていることが分かる。これは、ITエンジニアがAIの影響を身近に感じつつも、その具体的な影響範囲やスピードについては不確実性を感じている現状を表している。

業務における生成AIの活用状況