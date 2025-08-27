日本CTO協会は2025年7月15日、「Developer eXperience AWARD 2025」を発表し、エンジニアたちが「開発者体験が良さそうだ」と感じた企業上位30社と、そう思うに至ったポイント、それらの情報との接点を発表した。

有効回答数は901件、ForkwellやFindyなどのエンジニア転職サービスの登録会員に対し、Webで調査を実施した。

上位30社は以下の通り。

エンジニアが選ぶ「開発者体験が良い」イメージのある企業ランキング「Developer eXperience AWARD 2025」上位30社（提供：日本CTO協会）

ランキングの首位はGoogle。メルカリ、LINEヤフーがこれに続いた。その他の上記企業は、サイバーエージェント、LayerX、クラスメソッドなど。2023年、2024年と上位にランクインしていた「ゆめみ」（2025年5月にアクセンチュアからの買収に合意）は、2025年は15位にランクダウンした。

開発体験をつかさどる要素

エンジニアたちは、どのような情報から企業を「開発体験が良さそう」と判断したのだろうか。

上位企業は、開発生産性、開発プロセスなどの「開発戦略」、技術選定、アーキテクチャ、研究開発などの「技術戦略」、ドメイン、プロダクトマネジメント、ロードマップなどの「プロダクト戦略」において高いポイントを得ており、エンジニアが考える「開発体験の良さ」が具体化された。

技術要素以外では、「組織戦略」や「マネジメント」「組織文化」といった項目が上位30社全体で高いポイントを得ている。心理的安全性やチームビルディング、キャリアパスなど、エンジニアが長期的に成長し続けるための要素も、「開発体験」を構成するポイント要素として重視されていることが分かった。

エンジニアが参考にしている情報発信チャネル

エンジニアたちはこれらの情報を、どのようなチャネルから得ているのだろうか。

情報発信のチャネルは、テックブログやQiita、Xでの投稿の認知度が高かった。企業の公式採用サイトも半数以上のエンジニアに認知されており、外部採用サイトも含めたエンジニアのインタビュー記事は、多くのエンジニアに認知されていた。所属エンジニアの生の声や体験も、貴重な判断材料であることがよく分かる。

ビジネス価値を支えている開発者の生産性、創造性の引き出し方でビジネスの成果は大きく変わる。優秀な人材の獲得が難しくなっている今、「何が重視されているのか」とランクインした企業の製品／サービス、その特徴や評判を併せて考えてみると、自社ビジネスを伸ばすヒントもつかめるのではないだろうか。