生成AI（人工知能）やデータ活用の進展は、企業競争力に直結する要素として注目されている。多くの企業がデジタル変革や関連技術の人材育成を迫られており、専門教育やリスキリング支援を提供する企業の役割は拡大している。

そうした中、アクセンチュアは2025年8月14日、アイデミーの全株式および新株予約権を対象とした公開買付けを開始すると発表した。買付けは8月15日から9月29日まで実施予定であり、完了後はアイデミーを完全子会社化する計画だ。買付けが成立し、一連の取引が完了すると、アイデミーは非上場企業となる。

教育と実務支援が融合した包括的なサービスを展開

アイデミーは、法人用AI／DX人材育成支援や組織変革コンサルティングの他、AIやデータ分析に特化した個人向け教育プログラムなどを提供してきた。アクセンチュアはアイデミーの強みを取り込むことで、生成AIをはじめ先端技術を活用した顧客支援を強化することを狙うという。

これにより、アクセンチュアのグローバルなリソースと、アイデミーが国内で培ってきた実績が結び付き、教育と実務支援が融合した包括的なサービス展開が可能となるという。国内外での教育支援事業の拡大が期待される。