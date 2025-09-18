ワークデイは、AIエージェントの利用に関する調査結果を発表した。「AIエージェントとの協働に前向き」と回答する人が多い一方で、管理されることについては懸念の声が上がった。
ワークデイは2025年9月9日、AIエージェント利用に関する調査の結果を発表した。それによると、回答者の75％が「AIエージェントとの協働に前向き」と回答した。
この調査は北米、APAC（アジア太平洋地域）、EMEA（欧州、中東、アフリカ地域）において、企業の意思決定者やソフトウェア実装担当者2950人を対象にしたもの。日本からは193人が参加した。
企業へのAIエージェント導入が進んでおり、「AIと一緒に仕事をする」といったことも現実的なものになりつつある。だが、パートナーとしては許容できても「AIに管理される」ことについては否定的な意見が強いようだ。
調査結果によると、AIエージェントに管理されることに同意した割合は30％にとどまった。日本に絞った結果を見ても同様の傾向があり、「AIに管理を任せることに前向き」と回答したのは24％だった。一方、「人の管理外でAIが稼働することを受け入れるかどうか」という設問について、全体では「歓迎する」と回答したのは24％だったのに対し、日本は43％と全体での結果よりも高かった。また、日本では88％が「AIエージェントによる新しいスキル提案に抵抗を感じない」と回答した。
調査ではAIエージェントへの信頼と利用経験との関係についても聞いている。試験導入段階にある企業では「自社のAI活用を信頼する」と回答した割合は36％だったが、本格導入している企業では「信頼する」という割合は95％に達した。このことからワークデイは「利用経験が増えるにつれてAIエージェントの信頼性は大きく向上する」と分析している。
AIエージェント導入で気になるのは生産性への影響だ。回答者の約9割が「（AIエージェントの導入で）生産性が向上することを期待する」と回答した。一方、導入については懸念もあるようだ。調査結果によると「プレッシャー増大」（48％）、「批判的思考力の低下」（48％）、「人間同士の交流機会減少」（36％）などが懸念として挙がった。日本に限ると「健康、ウェルビーイング」（43％）や「オンボーディング」（50％）などの領域でAIエージェント導入の効果を疑問視する傾向があった。
