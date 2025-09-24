この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

IT、人材に関するコンソーシアムであるAI Workforce Consortiumは2025年9月16日（米国時間）、G7（先進7カ国）諸国の求人データを調査、分析したレポート「ICT in Motion: The Next Wave of AI Integration」（変化が進むICT：AI統合の次の波）を発表した。同レポートは、AI（人工知能）関連職種がICT（情報通信技術）人材市場の成長をけん引していることを明らかにしている。

なお、AI Workforce Consortiumは、Cisco Systemsが主導し、Accenture、Cornerstone、Eightfold AI、Google、IBM、Indeed、Intel、Microsoft、SAPが参加している団体だ。

このレポートはG7諸国（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）における、2024年7月〜2025年6月のCornerStoneとIndeedの求人データに基づいている。50種類のICTと関連サポート職種について分析しており、AIに特化した新しい職種、地域の雇用創出、労働者が競争力を維持するために必要なスキルに関する新たな洞察を提供している。

レポートの主なハイライトは以下の通り。

調査対象のICTおよび関連サポート職種の78％（約38職種）では、その職種に出されている求人情報のうち10％以上が「AI技術スキルが必須条件」となっている。

需要の前年（2024年）比増加率が最も高い10種類のICT職種のうち7つが、AIと直接関連している。その中には「AI／機械学習（ML）エンジニア」「AIリスクおよびガバナンススペシャリスト」「自然言語処理（NLP）エンジニア」が含まれる。

強力なエージェントAIの急速かつ広範な導入を背景に、AIガバナンススキルの需要は2024年比で150％増、AI倫理スキルは125％増となっている。同コンソーシアムは「これは技術、法律、倫理が交差する領域における専門知識、ノウハウの必要性を反映している」と分析している。

生成AI、大規模言語モデル（LLM）、プロンプトエンジニアリング、AI倫理、AIセキュリティなどの領域では、スキル不足が危機的レベルに達している。その一方で、コミュニケーション、コラボレーション、リーダーシップ、批判的思考、問題解決などの人間的スキルは、新しい技術の責任ある安全な導入のためにますます重視されている。

AI分野ではチャットbotからエージェントへの転換が急速に進んでいる。これに伴い、専門的なAIスキルの需要が2024年比で急増している。例えば、「LLMのセキュリティおよびジェイルブレークに関する防御スキル」は298％、「基盤モデルの適応スキル」は267％、「責任あるAIの実装スキル」が256％、「マルチエージェントシステムの運用スキル」が245％も増加している。

つまり、G7主要企業が示す未来のICT人材とは、技術的なAIスキルを前提に、人間的スキルや倫理、ガバナンス能力を複合的に併せ持つ人材のことだと言える。