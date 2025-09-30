次世代コンテナエンジンの一つ「Podman」と、そのデスクトップツールである「Podman Desktop」でコンテナを管理する方法を解説する本連載。第4回は、Podman/Podman Desktopで複数のコンテナを「Pod」としてまとめて管理する方法を解説しました。最終回となる今回は、Podmanで動作するコンテナをサービス化させる、より実用的な運用方法を紹介します。

「コンテナのサービス化」とは、一般的に、OSの起動と同時にコンテナを自動で起動させるプロセスのことを指します。「Docker」を利用する場合は、Docker自体がデーモンとして動作するため、自動起動の設定はDockerに対して実施します。一方、Podmanの場合はデーモンとして動作しないため、Dockerとは違った方法でサービス化する必要があります。ここで登場するのが、「systemd」と「Quadlet」です。

systemdとQuadletとは

systemdはシステムとサービスを管理する最上位プロセスで、「Red Hat Enterprise Linux」（RHEL）や「Ubuntu」など、一般的によく使われるLinuxディストリビューションで採用されています。systemdにおけるサービスの定義は決まった書式が存在し、それに沿ったファイルを用意することでサービスを作成できます。

[Unit] Description=Sample service [Service] ExecStart=/path/to/process [Install] WantedBy=multi-user.target 簡単なsystemdサービスの定義例

systemdは、OS再起動時にサービスを自動起動させる仕組みを持つ他、サービスとして起動させているプロセスを監視し、異常終了した場合に自動で再起動するなど、運用に便利な機能を多数備えています。

このsystemdの仕組みに、コンテナの管理を組み込むのが、Quadletです。Quadletはコンテナをsystemdの管理下に置くことを目的として作られており、その書式もsystemdのものとほぼ同様なので、すぐにコンテナをサービス化できます。

簡単なQuadletを作る

早速、簡単なQuadletを作成してみましょう。今回作成するのは、本連載第2回でも扱った、Apache HTTDです。Quadletとして作成し、サービス化します。

まずは次のような内容のファイルを作成します。

[Unit] Description=Apache HTTPD container [Container] Image=docker.io/library/httpd:latest PublishPort=12345:80 [Install] WantedBy=multi-user.target

パラメーター名 内容 Image 使用するコンテナイメージを指定します PublishPort 公開するポートを指定します。今回は、コンテナの80番ポートをホスト側の12345番ポートで受け付けるよう設定しています

このファイルを、~/.config/containers/systemd/httpd-test.containerに配置します。途中のディレクトリが存在しない場合は、適宜作成してください。

次に、作成したQuadletをsystemdに読み込ませるために、次のコマンドを実行します。

$ systemctl --user daemon-reload

このコマンドを実行するとQuadletを読み込んでsystemdの管理下に置かれ、httpd-test.serviceというサービスが作成されます。

$ systemctl --user status httpd-test.service ○ httpd-test.service - Apache HTTPD container Loaded: loaded (/home/kkamada/.config/containers/systemd/httpd-test.container; generated) Active: inactive (dead)

準備が整ったので、systemdからコンテナを起動してみます。次のコマンドを実行してコンテナを起動してください。

$ systemctl --user strart httpd-test.service

これでコンテナが起動できているはずです。podman psコマンドを実行しても、期待通りにコンテナが起動できていることが分かります。

$ podman ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES b8546342dc84 docker.io/library/httpd:latest httpd-foreground 8 seconds ago Up 8 seconds 0.0.0.0:12345->80/tcp systemd-httpd-test

今度は、systemd経由でコンテナを停止します。次のコマンドを実行しましょう。

$ systemctl --user stop httpd-test.service

すると、コンテナは確かに停止するのですが、これまでpodmanコマンドなどで停止していたときと異なり、podman ps -aコマンドを実行しても、停止中のコンテナとして表示されることなく、コンテナ自体が削除されているように見えます。

$ podman ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

このように、Quadletでコンテナをsystemd管理下に置くと、コンテナを停止しているときはコンテナ自体が存在しない状態になります。

PodのQuadletを作成する

次に、PodのQuadletを作成します。作成するPodは、本連載第4回で扱った「MariaDB」と「WordPress」のPodとします。

前述の通り、コンテナの停止時はコンテナ自体が削除される（ように見える）ため、データベースコンテナも停止時にデータが削除されてしまいます。従って、DB（データベース）に保存するデータを永続化するためには、コンテナボリュームを別途用意する必要があります。これも含めて、Podとして定義してみましょう。

まずは、データベースのデータを保存するボリュームを作成します。以下のように定義した後、~/.config/containers/systemd/wordpress-data.volumeとして保存します。ほぼ設定が存在しないような内容となっていますが、これで問題ありません。

[Volume] ~/.config/containers/systemd/wordpress-data.volume

次に、MariaDBとWordPressをまとめるPodを作成します。以下のように定義した後、~/.config/containers/systemd/wordpress.podとして保存します。

[Pod] PodName=wordpress-pod PublishPort=9000:80 ~/.config/containers/systemd/wordpress.pod

パラメーター名 内容 PodName Podの名前を指定します

MariaDBとWordPressのコンテナをそれぞれ作成します。まずは、MariaDBのコンテナを以下のように定義し、~/.config/containers/systemd/wordpress-mariadb.containerとして保存します。

[Unit] Description=MariaDB for WordPress [Container] Image=docker.io/library/mariadb:latest Volume=wordpress-data.volume:/var/lib/mysql Pod=wordpress.pod Environment=MARIADB_DATABASE=wordpress Environment=MARIADB_USER=wordpress Environment=MARIADB_PASSWORD=wordpress Environment=MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD=1 [Install] WantedBy=multi-user.target ~/.config/containers/systemd/wordpress-mariadb.container

パラメーター名 内容 Volume コンテナにマウントするボリュームを指定します。今回は、先ほど作成したwordpress-data.volumeを使用し、コンテナ内の/var/lib/mysqlにマウントするよう設定しています Pod コンテナにひも付けるPodを指定します。今回は、先ほど作成したwordpress.podにひも付けるよう設定しています Environment コンテナに渡す環境変数を指定します

最後に、WordPressのコンテナを以下のように定義し、~/.config/containers/systemd/wordpress-app.containerとして保存します。

[Unit] Description=WordPress [Container] Image=docker.io/library/wordpress:latest Pod=wordpress.pod Environment=WORDPRESS_DB_NAME=wordpress Environment=WORDPRESS_DB_USER=wordpress Environment=WORDPRESS_DB_PASSWORD=wordpress Environment=WORDPRESS_DB_HOST=127.0.0.1 [Install] WantedBy=multi-user.target ~/.config/containers/systemd/wordpress-app.container

全て保存し終わったら、Quadletをsystemdに読み込ませて、Podの起動を試みます。

$ systemctl --user daemon-reload $ systemctl --user start wordpress-pod.service $ podman ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES b5a9299e71e5 localhost/podman-pause:5.4.0-1751987092 2 seconds ago Up 2 seconds 0.0.0.0:9000->80/tcp wordpress-pod-infra a1ef1945cbe9 docker.io/library/wordpress:latest apache2-foregroun... 2 seconds ago Up 2 seconds 0.0.0.0:9000->80/tcp systemd-wordpress-app 958760fa8613 docker.io/library/mariadb:latest mariadbd 2 seconds ago Up 2 seconds 0.0.0.0:9000->80/tcp, 3306/tcp systemd-wordpress-mariadb

正常にPodが起動し、MariaDBとWordPressが起動できていることが確認できます。データベースのデータをボリュームとして別で保存するようにしているため、このPodを再起動してもデータは保持されます。

また、systemdで管理しているため、OS再起動後も自動で起動するよう設定できます。

以下のコマンドを実行して自動起動を有効化します。

$ systemctl --user enable wordpress-pod.service

まとめ

全5回にわたって、PodmanとPodman Desktopを使ったコンテナ管理を解説しました。Dockerや「Docker Desktop」と同等の機能に加え、デーモンレスやルートレスである利点を生かすことで、より気軽にコンテナ環境に触れることができます。また、Quadletによりコンテナをサービス化することで、実運用にも活用できるものになるはずです。

Podに関する知識は、Kubernetesなどのコンテナオーケストレーションを推進する上でも役立ちます。PodmanやPodman Desktopに慣れ親しむことで、コンテナやコンテナオーケストレーションをもっと使いこなせるようになるでしょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。