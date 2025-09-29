この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ガートナージャパンは2025年9月18日、2025年の世界のAI（人工知能）支出総額が約1.5兆ドルに達するとの予測を発表した。市場を押し上げているのは、AI関連投資が、従来の米国大手ITベンダーだけではなく、中国企業や新興クラウドベンダーにまで広がっていることだと同社は指摘する。

Gartnerは、AI技術がスマートフォンやPCといった製品や基盤インフラに組み込まれることで、2026年にはAI支出が2兆ドルを超えると予測している。

同社のジョン・デイヴィッド・ラブロック氏（バイスプレジデント）は、「この予測は主要なハイパースケーラー（大手クラウドベンダー）がGPU（グラフィックス処理装置）を備えたAI技術用データセンターへの投資を強化し、サービス規模を拡大し続けることを前提としている」と述べている。

AI投資が拡大する現状は、エンジニアに求められるスキルにも影響を及ぼす。AI技術の急速な普及を背景に、インフラ構築やセキュリティ、API（アプリケーションプログラミングインタフェース）認証、コードの安全性確保といった分野への理解と対応力が一層求められると考えられる。