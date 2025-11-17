この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

日本語学校などを運営する行知学園は2025年11月6日、「セカンドキャリア×リスキリング」に関する意識調査の結果を発表した。調査は同年10月2〜3日に実施され、調査時に「キャリアチェンジ意欲がある」と回答した40〜60代の社会人637人から回答を得た。

近年、40代以降の社会人がセカンドキャリアを目指してリスキリングを考えるケースが増加傾向にある。今回の調査では、リスキリングを通じて新たなキャリアを築く中で、どのような職業に関心が集まり、どのようなニーズが重視されているのかを明らかにした。

リスキリングの認知8割、実行2割のギャップ

「リスキリング」という言葉を知っているか尋ねたところ、約8割が「はい」と回答した。約8割という高い認知率から、リスキリングが社会的に浸透していることが分かる。一方、「セカンドキャリアを見据えてリスキリングしたいと思うかどうか」という質問では、「既に取り組んでいる」は約2割にとどまった。「近いうちに始めたい」「関心はあるが未定」の回答が多数を占め、関心は高いものの行動に移せていない層が多いことが明らかになった。

「人に教える仕事」「ITで支える仕事」への関心