この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

クラウド専業インテグレーターのサーバーワークスは2025年11月5日、ITエンジニアの生成AI（人工知能）による働き方とスキルの変化に関する調査結果を公表した。調査は2025年9月29日〜10月6日にインターネット調査で実施し、全国に住む20歳以上の企業に勤めるITエンジニア264人を対象としている。

生成AIによる業務変化を8割超が実感

生成AI導入後の業務変化について、「大きく変化した」が31.4％、「やや変化した」が51.9％となり、回答者の8割超が変化を感じていると回答した。

求められるスキルも8割超が変化を実感

求められるスキルの変化では「とても感じている」が26.1％、「やや感じている」が57.6％となり、ここでも8割超が変化を感じている。

生成AI時代に重要だと思うスキルは、「AIツールの活用スキル」（24.6％）が最多で、「論理的思考力」（14.4％）「プロンプトエンジニアリング」（11.4％）、「問題解決力」（11.0％）が続いた。

非技術スキルの必要性は「非常に感じる」（27.7％）と「やや感じる」（56.8％）の合計が8割超に達した。 時間配分に変化 「生成AIによって時間が減った」と感じる業務は、「テストコードの生成」（45.1％）、「ドキュメント作成」（44.7％）、「定型的なコード記述」（43.9％）が上位だった。 生成AIの利用によって、時間が「減った」と感じる業務は何ですか？（提供：サーバーワークス） 一方で「生成AIによって時間が増えた」と感じる業務は、「AIへの指示（プロンプト）作成」（43.9％）、「AI生成物のレビュー・修正」（42.4％）、「新しい技術のキャッチアップ・学習」（34.5％）が挙がった。 生成AIは「脅威」か「相棒」か 生成AIの捉え方について、「脅威だと感じている」（12.1％）と「どちらかというと脅威」（28.0％）の合計が約4割となった。「相棒だと感じている」（13.3％）と「どちらかというと相棒」（17.8％）の合計は約3割で、「中立的」は3割弱だった。 働きがいの変化では「上がった」（14.8％）と「やや上がった」（28.0％）の合計が4割超になった。最も多かった回答は53％の「変わらない」だった。 サーバーワークスは「生成AIを『相棒』より『脅威』と見る人が割合としては多いものの、働きがいを向上させていることが分かる。短期的には効率化で働きがいが向上しているものの、長期的な視点では脅威と捉えている人が多い可能性がある」との見解を示している。