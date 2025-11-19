この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

SHIFTは2025年10月30日、情報システム部門の業務に特化したノープロンプト生成AI（人工知能）ツール「天才くんfor情シス」の提供を開始した。

「天才くん」は、AIツールを利用する企業や部門、ユーザーごとの業務の目的やプロセスとの親和性、効果性向上を目指し、ユーザー自身が必要なテンプレートや機能を作成、カスタマイズできる生成AIツールだ。SHIFTによると、同社内の業務生産性の向上、効率化を目的に開発されたものだという。

「SHIFTで『天才くん』を導入後、約1年で従業員の生成AI利用率は90％を超え、利用回数は年間約37万回となり、未導入だった前年の約4倍にまで向上した。これによる生産性向上のメリットは約1.5億円に上り、ユーザーの実感値および経営に有益なインパクトをもたらしている」（SHIFT）

多岐にわたる情シス業務をどう支援するのか