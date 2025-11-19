SHIFTは、情報システム部門の定常業務を支援するノープロンプト生成AIツール「天才くんfor情シス」の提供を開始した。ヘルプデスクの一次対応やセキュリティチェックといった定常業務をAIが代行するという。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
SHIFTは2025年10月30日、情報システム部門の業務に特化したノープロンプト生成AI（人工知能）ツール「天才くんfor情シス」の提供を開始した。
「天才くん」は、AIツールを利用する企業や部門、ユーザーごとの業務の目的やプロセスとの親和性、効果性向上を目指し、ユーザー自身が必要なテンプレートや機能を作成、カスタマイズできる生成AIツールだ。SHIFTによると、同社内の業務生産性の向上、効率化を目的に開発されたものだという。
「SHIFTで『天才くん』を導入後、約1年で従業員の生成AI利用率は90％を超え、利用回数は年間約37万回となり、未導入だった前年の約4倍にまで向上した。これによる生産性向上のメリットは約1.5億円に上り、ユーザーの実感値および経営に有益なインパクトをもたらしている」（SHIFT）
情報システム部門の業務範囲は、ITインフラの構築・保守、社内のシステム開発や管理、ヘルプデスク、セキュリティ対策など多岐にわたる。
「天才くんfor情シス」では、情報システム部門の業務に特化した8種類のAIテンプレート（※2025年10月時点）の他、利用企業ごとに異なる業務プロセスや業務範囲に合わせて、ユーザー自身が業務への適用範囲や使い方を選択、カスタマイズできるAIテンプレートを取りそろえているという。
例えば、情報システム部門の定常業務の一つであるセキュリティチェックについては、AIテンプレート「自社セキュリティ基準照合さん」「他社セキュリティチェック回答さん」が実施する。業務部門など現場からの一次問い合わせには「情シス問い合わせくん」が代理対応するとしている。
「情報システム部門が日々奔走する定常的かつ煩雑な業務を、個別業務に特化した生成AIツールで強力にサポートし、生産性と創造性を両立させる『攻めの情シス』づくりを後押しする」（SHIFT）
「天才くんfor情シス」の料金体系は、初期費用や基本料金なしの従量課金制となっている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.