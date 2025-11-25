この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ITエンジニアのキャリアを支援するキッカケクリエイションは2025年11月12日、「ITエンジニアの上司評価に関する実態調査」の結果を公表した。直属の上司がいるITエンジニア431人を対象にした上司評価に関する調査で、2025年7月24〜25日に実施。上司のマネジメントスタイルが仕事の生産性や転職意向に与える影響や、エンジニアが求める理想の上司像を明らかにした。

約9割が「上司のマネジメントは生産性に影響」と回答

「上司のマネジメントスタイル（仕事の進め方や指示の出し方など）が仕事の生産性に影響すると思うか」を尋ねたところ、「かなり影響すると思う」（35.0％）、「やや影響すると思う」（53.4％）で、合計88.4％が「影響する」と回答した。「あまり影響しないと思う」（7.2％）、「全く影響しないと思う」（1.6％）、「わからない／答えられない」（2.8％）は少数にとどまり、上司の指示や進め方が生産性に直結すると感じているエンジニアが多数派であることが分かった。

現在の直属の上司のマネジメントへの満足度を聞いた設問では、「非常に満足している」（15.8％）、「おおむね満足している」（51.4％）で、約7割が「満足」と評価した。一方で「やや不満である」（20.0％）、「非常に不満である」（8.4％）と、約3割は何らかの不満を抱いており、「わからない／答えられない」は4.4％だった。

上司のマネジメントに満足している理由（複数回答）としては、「作業の優先順位付けを自分で決められるから」（49.7％）が最多となった。次いで「要件や期待値を明確に伝えてくれるから」（37.2％）、「技術的な判断や実装方法を任せてくれるから」（35.9％）が続いた。

転職検討の引き金になる上司への不満とは？