対象：Excel 2021／2024／365



「Microsoft Excel（エクセル）」で複雑な数式を扱っていると、「数式が長過ぎて読みにくい」「同じ計算を何度も繰り返していて非効率だ」と感じることがあるだろう。また、他の人が書いた数式で使われている値の意味が分からず、修正が難しいという問題もよく聞く。こうした問題を解決するのが「LET」関数である。

LET関数は、Excel 365およびExcel 2021以降で利用可能な関数で、数式内で一時的に「変数」を定義し、利用できるようにするものだ。これにより、数式の読みやすさと処理速度を大幅に向上させることができる。また、繰り返し登場する数式内の計算を「変数」とすることで、計算部分の変更が容易になるというメリットもある。

そこで本Tech TIPSでは、この便利なLET関数の使い方を紹介しよう。

LET関数の基本的な構文

LET関数の基本的な構文は以下の通りだ。

=LET(名前1, 値1,［名前2, 値2］,……, 計算) LET関数の基本的な構文



「名前1」は、次の「値1」に対応した変数名だ。「値1」は変数名に割り当てる値や計算式となる。「名前」と「値」がペアになり、最大126ペアまで定義できる。最後の「計算」は、定義した変数を使う最終的な計算式となる。変数は、このLET関数内のみで有効で、別のLET関数には引き継がれないことに注意してほしい。

少し具体的な事例で使い方を解説しよう。

「A2」セルに税抜価格が入力されているとする。この税込価格が5000円以上ならば「送料無料」と表示し、5000円未満ならその「税込価格（計算結果）」をそのまま表示するようなケースを考えてみよう。

LET関数なしの場合、以下のような数式になる。

=IF(A2*1.1 >= 5000, "送料無料", A2*1.1) LET関数を使わない判定式



この数式には、「A1*1.1」という「税込価格」を求める計算が、税込価格が5000円以上かどうかの判定と5000円未満の場合に表示する値として2回登場している。将来、消費税率が変更になった場合、この数式内で2カ所の値の変更が必要になり、場合によっては修正漏れが発生するリスクもある。

これをLET関数を使って書き直すと以下のようになる。

=LET(税込, A2*1.1, IF(税込 >= 5000, "送料無料", 税込)) LET関数を使った判定式



IF関数を使った判定式でLET関数を使う

IF関数内で使われている計算式（A2*1.1）をLET関数内で「税込」という変数名に割り当てることで、IF関数で何を判定しているのかが分かりやすくなる。



LET関数を使うと数式が長くなり、複雑になったように見えるが、「A1*1.1」という計算式に対して「税込」という分かりやすい名前を付けただけだ。IF関数の中では「税込」という名前で、もし5000円以上なら「送料無料」、そうでなければ「税込」を結果として出力するとしている。

計算が1回で済むため処理が速くなり、数式も「税込」という言葉を使うことで読みやすくなっている。また、税率が変更された場合も、「A1*1.1」の1カ所を直すだけで済む。

LET関数の具体的な使用方法

もう少し具体的な例でLET関数の使い方を見ていこう。

割引後の税込価格を求める

「A2」セルに入力されている税抜価格を、割引（20％割引）して、それに消費税（10％）を適用した税込価格を計算するとしよう。