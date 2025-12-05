この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Amazon Web Services（AWS）は2025年11月24日（米国時間）、Gitベースのコードリポジトリサービス「AWS CodeCommit」の段階的廃止方針を撤回し、同日から一般提供を再開した。

AWSは2024年7月、AWS CodeCommitの新規顧客への提供を終了し、段階的廃止の方針を明らかにしていた（関連記事）。

AWSによると、段階的廃止方針の発表後、顧客から多くの意見が寄せられたという。

AWS CodeCommitは「AWS Identity and Access Management」（IAM）との統合や、「Amazon Virtual Private Cloud」（Amazon VPC）エンドポイントをサポートしている点が特徴だ。

「AWS CloudTrail」による操作ログの記録に加え、「AWS CodePipeline」や「AWS CodeBuild」と連携することでCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインを構築できる。

特に、規制の厳しい業界やAWS環境に全ての開発基盤を集約する企業から「不可欠なサービスだ」とする声が多く挙がっていたことが方針転換の背景にあると、AWSは説明している。

提供の再開に伴い、新規登録が可能となり、AWSコンソールやCLI（コマンドラインインタフェース）、APIからリポジトリを作成できるようになった。

既に「GitHub」「GitLab」「Bitbucket」など他社サービスに移行を済ませた利用者については、その選択を尊重しつつ、AWS CodeCommitへの復帰を希望する場合はサポートを提供する。移行作業中の顧客については、AWSサポートやアカウントチームが対応するという。

AWS CodeCommitの今後のロードマップ

AWSはAWS CodeCommitのロードマップを次のように示している。

Git LFS対応（2026年第1四半期）

「eu-south-2」「ca-west-1」へのリージョン拡張（2026年第3四半期開始）

「大容量バイナリファイルの効率管理や高速クローンを実現するGit LFS対応は最もリクエストされた機能だ」と、AWSは述べている。

AWS CodeCommitの料金体系に変更はなく、SLA（サービスレベルアグリーメント）は99.9％を維持するとしている。AWS CodeCommitは、東京、大阪リージョンを含む29リージョンで利用できる。